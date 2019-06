vor 4 Min.

Positive Zwischenbilanz

Rot-Weiß Krumbach ist mit der bisherigen Saison zufrieden – vor allem mit der Jugend. Nur die Damen machen Sorgen

Etwa die Hälfte der 13 Mannschaften, die der Tennisklub Rot-Weiß Krumbach in dieser Saison ins Rennen schickte, haben zur Mitte der Saison noch gute Aufstiegschancen. Besonders die Herren 40 imponieren in diesem Jahr. Während sich die zuletzt spielfreie erste Mannschaft die Tabellenspitze in der Bezirksliga aktuell mit dem punktgleichen TC Sonthofen teilt, konnte die zweite Mannschaft (Kreisklasse 1) um Mannschaftsführer Christoph Ganz am vergangenen Donnerstag ihren wohl ärgsten Aufstiegskonkurrenten TS Weißenhorn mit 6:3 bezwingen und setzte ihre Siegesserie auch zwei Tage später gegen den TC Kötz (7:2) fort.

Ebenfalls ungeschlagen auf Platz eins der Tabelle befinden sich die Herren 60 in der Bezirksliga, denen der Matchkalender zuletzt auch ein freies Wochenende ermöglichte. Auf einem starken dritten Rang in der Kreisklasse 1 stehen derweil die Herren 50. Beim 6:3-Sieg über Türkheim konnten Heiko Rogg, Peter Hiller, Andreas Aumann, Thomas Micheler, Stefan Zimmermann und Wolfgang Faist nach einem ausgeglichenen Stand nach den Einzeln noch alle drei Doppel für sich entscheiden.

Die beiden Aktiven-Mannschaften komplettieren schließlich das positive Gesamtbild der rot-weißen Herren. Die Herren I stehen nach ihrem Aufstieg in die Bezirksklasse 1 trotz zuletzt deutlicher 0:9-Niederlage gegen den Tabellenführer bereits kurz vor dem ausgegebenen Ziel Klassenerhalt und belegen nach zwei Siegen aus vier Spielen aktuell Rang vier der Tabelle. Die zweite Mannschaft konnte in der Kreisklasse 2 gar alle vier Spiele bisher gewinnen und siegte am Sonntag im Aufstiegsduell gegen den TC Kirchheim II souverän mit 6:3 (Punkte durch Lukas Ziegler, Jonas Tauber, Jonathan Ehrmann und Jan Kruger in den Einzeln sowie die Doppel L. Ziegler/Kruger und Hans-Peter Ziegler/Thomas Ehrmann).

Einzig die Damenmannschaft findet – auch aufgrund krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle – bisher noch nicht in die Spur. Am Sonntag musste man sich Tabellenführer Legau mit 1:8 geschlagen geben. Nach der Pfingstpause sollen daher mit neuer Frische die nötigen Zähler für den Verbleib in der Bezirksliga eingefahren werden.

Auch die rot-weiße Jugend konnte am vergangenen Wochenende überzeugen. Die Junioren 18 schlugen Kirchheim mit 5:1 und bleiben damit weiterhin punktgleicher Tabellenführer der Kreisklasse 1 zusammen mit dem TC Buchloe. Ähnliches trifft auf die Mädchen 14 zu, die sich nach ihrem 6:0 über Babenhausen nun sogar einen Dreikampf um den Aufstieg in der Bezirksklasse 1 mit dem FC Heimertingen und dem SSV Illerberg-Thal liefern.

Die Bambini 12 verteidigten dank eines 4:2-Siegs über den TC Legau III einen guten vierten Platz in der Kreisklasse 1. Nur die Knaben 16 mussten sich am Samstag dem TTC Bad Wörishofen mit 1:5 geschlagen geben. Zuletzt spielfrei blieben die Juniorinnen 18, die mit einem Spiel weniger aktuell Dritter und damit weiterhin im Aufstiegsrennen der Kreisklasse 1 vertreten sind, sowie das Midcourt-Team, das ebenfalls in der Kreisklasse 1 spielt und dort aktuell an Position vier rangiert. Bereits in der Saisonvorbereitung hatte Rot-Weiß viel in die Jugendmannschaften investiert. Beim Ostercamp trainierten 20 Kinder mit drei Trainern vier Tage lang. In dieser Saison konnte man insgesamt sechs Jugendteams melden. In der Vorsaison war es nur eines. (zg)

Themen Folgen