vor 37 Min.

Raab und Leichtle sind die Besten Lokalsport

Spannende Spiele bei Vereinsmeisterschaft des SV Deisenhausen-Bleichen

Erstmals, seit der Fusion zum neuen Sportverein SV Deisenhausen-Bleichen, spielte die Abteilung Tischtennis die Vereinsmeisterschaft aus. Dabei starteten die Nachwuchsspieler mit zehn Mädchen und Buben in den Wettbewerb. In den Halbfinals setzten sich Elena Leichtle gegen Simon Höld und Max Steck gegen Emily Sperlich durch. Das kleine Finale konnte Höld klar mit 3:0 für sich entscheiden. In einem sehr ausgeglichenen Finale fiel die Entscheidung erst im letzten Satz, welchen Elena Leichtle knapp mit 11:9 gewinnen konnte.

Die 20 Teilnehmer bei den Senioren spielten in vier Fünfergruppen die Viertelfinalteilnehmer aus. Überraschungen blieben hier weitestgehend aus. In den Halbfinals kam es dann zu spannenden Begegnungen zwischen Martin Klein und Helmut Höld. Klein löste bei der Neuauflage des letztjährigen Finales mit einem 3:1-Sieg das Ticket fürs Finale. Im Parallelspiel konnte sich Johannes Raab deutlich und mit wesentlich weniger Mühe mit einem 3:0 gegen Conrad Flachowsky behaupten.

Im kleinen Finale sicherte sich etwas überraschend Flachowsky den dritten Platz mit einem klaren 3:0 gegen Höld. Im Finale hatte Klein gegen Raab nicht die entscheidenden Antworten parat und somit kürte sich Johannes Raab mit einem 3:1 zum Vereinsmeister 2018.

Die Doppel-Konkurrenz wurde wieder im bewährten Modus ausgetragen, in dem den Viertelfinalisten aus dem Einzel die in der Vorrunde ausgeschiedenen Teilnehmer zugelost wurden. Den dritten Platz sicherte sich die Paarung Eva Renz/Helmut Höld. Im Doppelfinale gewannen Martin Klein/Reiner Renz dann gegen Johannes Raab/Jürgen Blum. (zg)

