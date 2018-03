Raunaus Handball-Nachwuchs will wieder in Bayernliga

vor 26 Min.

Nico Schmidt (in blau) spielte in der abgelaufenen Saison bereits in der Bayernliga. Jetzt will er den Erfolg mit der neuen B-Jugend wiederholen.

Die B-Jugend des TSV Niederraunau will sich erneut für Bayerns höchste Spielklasse qualifizieren. Doch das ist gar nicht so einfach.

Im Schnitt über 100 Zuschauer, die besten Gegner Bayerns und eine äußerst talentierte Raunauer Truppe, die sich insgesamt blendend verkauft hat. Die B-Jugend der Handballer des TSV Niederraunau kann zufrieden auf die abgelaufene Bayernliga-Saison blicken. Zwar verlief sie auf den ersten Blick wenig erfolgreich. Die Bilanz weist drei Siege, ein Unentschieden und 14 Niederlagen auf. Das reicht nur für den vorletzten Tabellenplatz. Doch für den talentierten Nachwuchs des selbst ernannten Dorfvereins war allein die Qualifikation zu Bayerns höchster Spielklasse schon ein Erfolg.

Diese Leistung wollen sie in der kommenden Spielzeit wiederholen. Im Jugendhandball gibt es keinen Auf- und Abstieg. Die Ligateilnahme wird in Qualifikationsturnieren festgelegt. Um die tollen Erlebnisse der abgelaufenen Saison zu wiederholen, heißt für die Verantwortlichen beim TSV Niederraunau das Ziel der neuen Saison erneut Bayernliga.

Die Coaches Markus Waldmann und Adrian Thalhofer trainieren bereits seit einigen Wochen mit einer neu formierten B-Jugend, denn bereits am 15. April steht die erste Qualifikationsrunde an. Sie findet – zur Freude der Niederraunauer – im Krumbacher Schulzentrum. Gegner in der ersten Runde sind neben der HSG Lauingen/Wittislingen, dem Eichenauer SV, dem ESV Regensburg auch der Bayernliganachwuchs des TSV Rothenburg.

Diesen Gegner schätzt Coach Markus Waldmann in der ersten Runde am stärksten ein. „Die Jugendlichen aus der letztjährigen C-Jugend müssen sich jetzt schnell an die Härte gewöhnen, damit der Leistungsunterschied im Training innerhalb der Mannschaft nicht zu groß wird“, formuliert Markus Waldmann das Ziel für die Trainingsarbeit der nächsten Wochen.

Teil der Vorbereitung wird auch die Teilnahme am renommierten IBOT-Turnier in Biberach sein. „Wir sind spielertechnisch wieder ganz auf den Niederraunauer Nachwuchs und damit auf uns alleine gestellt. Das macht die Aufgabe Bayernliga natürlich nicht leichter, aber wir haben auf jeden Fall das Potenzial dieses Ziel zu erreichen“, so Markus Waldmann weiter. Bereits jetzt freuen sich seine Spieler auf die Unterstützung des Raunauer Publikums bei der ersten Qualifikationsrunde in Krumbach. (zg)

