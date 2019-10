00:05 Uhr

Saisonende für Egger

Platz elf bei Etappenrennen auf Kos

Mountainbiker Georg Egger hat seine Saison mit einem Etappenrennen auf der griechischen Insel Kos abgeschlossen. Mit Platz elf in der Gesamtwertung zeigte sich der Obergessertshauser aber nicht zufrieden. „Ich habe mir das schon erfolgreicher vorgestellt und auf einen Platz auf dem Podium gehofft. Aber den Marathon habe ich etwas unterschätzt“, bilanzierte der 24-Jährige nach vier Tagen auf Kos.

Dabei hatte Egger stark begonnen. Hinter dem gleichaltrigen Martins Blums (Lettland) und Nadir Colledani ( Italien) belegte er beim zehn Kilometer langen Prolog-Zeitfahren Rang drei. Doch beim 66 Kilometer langen Marathon wurde sein „System ziemlich über den Haufen geworfen“, wie er das später einordnen sollte. Bis zur Hälfte der Distanz hielt er sich bei den Verfolgern von Marathon-Weltmeister Leonardo Paez, doch dann war der Tank leer. Als Tagesfünfzehnter verlor er mit elf Minuten Rückstand alle Chancen, noch in den Kampf um das Podest einzugreifen.

Am Tag darauf konnte sich Egger ein wenig rehabilitieren und beendete das Cross-Country-Rennen auf Platz sechs, 1:32 Minuten hinter Etappensieger Leandre Bouchard aus Kanada. „Nach dem Tag zuvor, kann ich damit zufrieden sein. Aber bei 100 Prozent war ich nicht“, konstatierte Egger, nachdem er sich von Position 14 auf 12 verbessert hatte.

Im abschließenden Short-Track-Wettbewerb durch die Gassen von Kos hielt sich Egger zwar lange in der Spitzengruppe, doch ganz vorne konnte er nicht mehr eingreifen. „Heute hat der letzte Push gefehlt, um vorne zu fahren. Ich war nicht agil genug, um vorbeizustrahlen“, meinte Egger, der mit nur zwei Sekunden Rückstand auf Etappensieger Jose Ulluoa aus Mexiko Sechster wurde.

In der Gesamtwertung war in dem halbstündigen Rennen aber ohnehin nicht mehr viel zu bewegen. Immerhin einen Platz konnte der 24-Jährige noch gut machen. Am Ende stand er als Elfter mit 8:33 Minuten Rückstand auf Marathon-Weltmeister Leonardo Paez (5:29:19) in den Büchern.

Eine insgesamt bemerkenswert starke Saison konnte der Einbruch auf der Marathon-Etappe in Griechenland aber auch nicht mehr trüben. Georg Egger durfte nach vielen Erfolgen 2019 zufrieden mit seiner kleinen Familie nahtlos in den verdienten Urlaub übergehen. (zg)

