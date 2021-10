Bleichen siegt im Derby

Enge Duelle mit dem Luftgewehr

Einen 3:1-Erfolg geholt haben die Luftgewehr-Schützen des SV Bleichen zum Saisonauftakt in der Bezirksliga-Gruppe 4. Im Derby beim SV Breitenthal II ging es freilich ungemein spannend zu.

Auf Position zwei konnte der Breitenthaler Johannes Mayer seine Überlegenheit mit jeder Serie weiter ausbauen. Seinen Gegner Tobias Stumpf schlug er letztlich verhältnismäßig deutlich 383:378. Auf Position vier wurde die Sache schon ein bisschen enger. Letztlich unterlag Breitenthals Christian Pfaff aufgrund zweier schwächerer Auftaktserien 356:359.

In der dritten Serie entschied sich die Spitzenbegegnung zwischen Bleichens Isabel Birle und Christian Kreuzer. Dort konnte sich Birle mit einem Vorsprung von vier Ringen von ihrem Gegner absetzen und gewann am Ende das Duell 376:374. Es ging sogar noch ein bisschen spannender. Bleichens Sebastian Kober und Breitenthals Michaela Kreuzer schossen absolut auf Augenhöhe. Am Ende gab ein einziger Ring den Ausschlag. Die Breitenthalerin war schneller und legte 379 Ringe vor. Kober hatte noch eine Serie vor sich. Diese musste er letztlich mit zwei Zehnern abschließen, um die Paarung zu gewinnen. Und tatsächlich gelang es ihm nach mehrmaligem Absetzen, 380 Ringe zu erreichen. So war der Sieg für Bleichen gesichert.

Breitenthals Mannschaftsführer Reiner Stohr machte die fehlenden Wettkämpfe und Trainingseinheiten aufgrund der Corona-Pandemie als Ursache für die Niederlage aus. Der Bleicher Mannschaftsführer Georg Kober zollte den Gegnern Respekt für die oft engen Duelle.

Die Wettkämpfe des SV Breitenthal in der Luftgewehr-Schwabenliga starten am 7. November. (mgh)