Hohenraunau hat jetzt eine Königin

Wer beim Königsschießen und bei den Vereinsmeisterschaften am besten zielt

Margit Wank regiert nun die Auerhahnschützen Hohenraunau. Beim Königsschießen schnitt sie in der Schützen- und Seniorenklasse mit einem 16,0 Teiler am besten ab. Der Vereinsvorsitzende Christian Kiederle zeichnete sie anlässlich der Siegerehrung mit der schmucken Schützenkette aus.

Nur knapp hinter der neuen Schützenkönigin lag die männliche Konkurrenz. Johann Hampp wurde mit einem 16,4 Teiler Wurstkönig bei Auerhahn Hohenraunau. Inge Mayer, Schwester der Schützenkönigin, vervollständigt den Hofstaat. Ihr gelang ein 18,8 Teiler; damit wurde sie Brezenkönigin.

Den Schützenkönigstitel in der Jugend- und Schülerklasse holte sich Lars Mayer (125,4). Auf den Fersen lag ihm mit ganz knappem Rückstand Konstantin Brandner, der einen 127,7 Teiler erzielte. Brezenkönig ist Jonathan Löffler (241,0).

Zur Schützenliesel wurde Lena Jacob mit einem 302,0 Teiler gekürt. Coronabedingt erst jetzt nachgeholt wurde die längst fällige Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft. Auch hier erzielten die Auerhahn-Schützen gute Ergebnisse. Vereinsmeister in der Schützenklasse wurde Christian Kiederle (924 Ringe). Platz zwei belegte Inge Mayer (916), Dritte wurde Margit Wank (911). In der Seniorenklasse setze sich Johann Hampp (839) an die Spitze; Kurt Schlosser (790) wurde Zweiter. Auflage-Vereinsmeister wurde Fritz Scholl (840). In der Schülerklasse holte Finn Piepelic mit 709 Ringen den Titel. Er siegte vor Ferdinand Rohrhirsch (605) und Jonathan Löffler (520). Unter den Jugendlichen setzte sich Konstantin Brandner mit 849 Ringen durch. Hier belegte Johannes Kiederle (762) Platz zwei, auf Platz drei kam Lena Jacob (688). (AZ)

Beste Einzelergebnisse Vereinsmeisterschaft – Ringe: 1. Christian Kiederle (95), 2. Inge Mayer (94), 3. Margit Wank (93); Teiler: 1. Margit Wank (3,9), 2. Peter Brandner (4,6), 3. Jonas Mayer (5,7)