Saisonziel: Eine normale Saison absolvieren

Wie sich die Asse von 1886 Breitenthal auf die Schwabenliga vorbereiten. Zum Auftakt steht für das Luftgewehrteam gleich das Landkreis-Duell mit der BSG Offingen an

Zwei personelle Neuerungen gibt es im Luftgewehrteam von 1886 Breitenthal, das an diesem 7. November 2021 in die Schwabenliga startet.

Für Michaela Gestle, die in dieser Saison wegen ihrer Schwangerschaft ausfällt, wird Johannes Mayer schießen. Bereits in der vergangenen Saison war Julia Seitz für Tobias Holzheu ins Team gekommen. Sie trat aber noch nicht an den Stand, da die Wettkämpfe seitens des Bezirksverbands wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurden.

Diese Krankheit ist bekanntlich immer noch nicht besiegt. Deshalb formuliert die Breitenthaler Schützin Ramona Burghard für die kommende Saison ein Ziel, das nicht in den Händen der Aktiven liegt: „Wir durften wegen Corona ein Jahr lang nicht schießen. Deshalb wären wir einfach froh, wenn wir diese Saison normal durchschießen dürften.“ Und die sportlichen Ambitionen? „Selbstverständlich ist es unser Ansporn, gute Wettkämpfe abzuliefern, dennoch ist die Platzierung am Ende für uns diesmal nebensächlich.“

Auch die Qualität der Gegner in der Liga kann Burghard aufgrund der Coronapause nicht richtig einschätzen.

Zu Beginn der neuen Saison haben die Breitenthaler gleich einen Heimkampf. Und schon der bietet einen Kracher, nämlich das Nord-Süd-Landkreisderby gegen die BSG Offingen. Dieses findet am Sonntag, 7. November, ab 15 Uhr statt. Außerdem geht es am selben Tag bereits ab 10 Uhr gegen die Singoldschützen aus Großaitingen.

Heimrecht haben die Breitenthaler in dieser Schwabenliga-Saison anschließend noch zwei weitere Male, nämlich am 19. Dezember und am 20. Februar. Alle Heimkämpfe finden im Vereinsheim am Sportplatzweg 1 statt. (mgh)