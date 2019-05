18.05.2019

Schützen kämpfen um die Bezirksliga

Teams aus Aletshausen, Balzhausen und Breitenthal messen sich bei Relegationskämpfen in Leipheim

Von Martin Gah

Leipheim Die Rundenwettkämpfe sind längst vorbei, aber für die ein oder andere Schützenmannschaft aus dem Gau Krumbach standen jetzt entscheidende Wettkämpfe an. In Leipheim traten die Meister der Gauoberligen sowie die Abstiegskandidaten aus den Bezirksligen zur Relegation an. Anders als in den Rundenwettkämpfen gab es jedoch keine direkten Duelle. Die Schützen jedes Teams gaben jeweils 40 Schüsse ab. Aus den addierten Ringen wurde dann eine Rangliste gebildet. Je besser die Teams abschnitten, desto größer war die Chance auf den Aufstieg bzw. den Klassenerhalt.

Auch den hofften die Schlossbergschützen aus Aletshausen. Für sie ging es um den Verbleib in der Luftpistole-Bezirksliga. Am letzten Wettkampftag der vergangenen Saison hatten sie sich nach einem dramatischen Wettkampf gegen Edelweiß Waldkirch III auf den Relegationsplatz fünf gerettet. Mit ihrem Auftritt in Leipheim zeigten sie, dass sie in die Bezirksliga gehören.

In der Mannschaftswertung belegten sie den ersten Platz unter 25 Teilnehmern. Mit 1436 Ringen erreichten sie das drittbeste Mannschaftsergebnis der Saison. „Der Leipheimer Schießstand hat uns allen zugesagt und jeder konnte ein hervorragendes Ergebnis abrufen“, erzählt der Aletshausener Daniel Bestler.

Mit den Aletshausern rangen auch die Luftpistole-Schützen von 1886 Breitenthal um einen Platz in der Bezirksliga. Dieses Vorhaben glückte auch. Mit einem Mannschaftsergebnis von 1407 Ringen erreichten sie den zehnten Platz, der zum Vorrücken in die höhere Liga gerade noch berechtigte. Die Freude war groß, hatte man den Aufstieg doch in der Vorsaison noch verpasst.

Der Wettkampf war laut Mannschaftsführer Ludwig Kreuzer schwierig, da die Breitenthaler nicht in Originalbesetzung an den Stand gehen konnten. „Mit Georg Lecheler war ein Leistungsträger ausgefallen, aber der Ersatzmann Hermann Jehle trug mit für ihn guten 347 Ringen zum Mannschaftserfolg bei“, so Kreuzer. Zudem sei erfreulich gewesen, dass die anderen drei Schützen über 350 Ringe erzielt hatten.

Kein Glück beschieden war jedoch der Luftgewehr-Mannschaft Luftgewehr von Schützenblut Balzhausen, die als Gauoberligameister um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpfte. Von 21 startenden Mannschaften belegten sie mit 1434 Ringen den letzten Platz, die ersten 13 Ränge berechtigten zum Aufstieg.

Dennoch sind die Balzhausener nicht traurig. „Wir haben unser Bestes gegeben. Als Mannschaft stehen wir zusammen, egal, ob wir weiterkommen oder nicht“, erzählt der Schütze Jürgen Knoll. Das Team habe sich sehr gefreut, es überhaupt zum Aufstiegskampf geschafft zu haben.

Mehr Erfolg hatten die Auflageschützen des Schützenvereins Billenhausen. Sie waren als Sieger der Gauoberliga für die Aufstiegskämpfe qualifiziert und hatten besonderes Glück.

Vom Bezirksrundenwettkampfleiter Gerhard Lengger erhielten sie die Mitteilung, dass ihnen ein direkter Aufstieg ohne Qualifikationswettkampf vergönnt war.

Dies ist der Tatsache geschuldet, dass der Schützenbezirk die Bezirksliga der Aufgelegt-Schützen vergrößern will, wie Karl Heiligmann vom Schützenverein Billenhausen zu berichten weiß. Der Schießsport für Senioren liegt im Trend und wird immer beliebter.

