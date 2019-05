00:02 Uhr

Sie gehören zu den besten Balletttänzern Deutschlands

Duo aus Krumbach holt deutsche Vizemeisterschaft

Zwei Beiträge der Krumbacher Tanzschule Damerau haben es bei der Deutschen Meisterschaft aufs Siegertreppchen geschafft. Sara Tenta erreichte bei dem Ballettwettbewerb mit ihrem Tanzpartner Dominik Bartos in der Kategorie Duett Modern den zweiten Platz. Das Tanzpaar überzeugte durch Kreativität und Ausdruckskraft. Es war eine besondere Kooperation, denn Sara Tenta, die mittlerweile ihre Ausbildung zur zeitgenössischen Tänzerin im Kari Tanzhaus in Kempten absolviert, lernte genau dort ihren Tanzpartner kennen.

Für Tenta war es nicht der einzige Erfolg bei der Deutschen Meisterschaft. Sie belegte zusammen mit Jessica Huber aus dem Tanzforum auch den dritten Platz in der Kategorie Hip Hop Duett.

Bei dem größten Wettbewerb für Amateure in Deutschland waren insgesamt sechs Beiträge aus Krumbach dabei. Sie hatten sich in unterschiedlichen Tanzkategorien in den Regionalmeisterschaften durchgesetzt.

Nur die Besten werden eingeladen und haben die Chance, sich für den Dance World Cup zu qualifizieren, der in diesem Jahr in Portugal stattfindet. (zg)

