Sie laufen nicht nur sonntags

Die Hochwanger Sonntagsläufer lassen sich beim Heimspiel nicht lumpen und treten mit mindestens drei Teams an. Ihre Geschichte geht über mehrere Generationen

Von Alois Thoma

Was ist der Unterschied zwischen Sonntagsfahrern und Sonntagsläufern? Nun, den Sonntagsfahrer zeichnet aus, dass er gemütlich durch die Gegend kutschiert und scheinbar alle Zeit der Welt hat. Beim Sonntagsläufer ist das anders. Er will möglichst schnell voranzukommen. So ist es zumindest bei den Hochwanger Sonntagsläufern. Auch am Samstag, 6. Juli, wenn sie in verschiedenen Kategorien am 30. Landkreislauf in ihrem Heimatort teilnehmen, werden sie versuchen, so schnell wie möglich ihr Ziel zu erreichen. Wohlwissend, dass sie sich trotzdem keinen Spitzenplatz ausrechnen können und manchem Gästeteam den Vortritt lassen müssen.

„Diesbezüglich sind wir großzügig, das gehört sich so“, sagt Waltraud Rossmanith lachend. Sie, ihre Tochter Kathrin Schiller und Harald Madel sind die Manager der Sonntagsläufer, die mit Sicherheit eine Mannschaft sowohl in der Herren-, als auch der Damen- und Mixedklasse ins Rennen schicken werden. Ob auch ein viertes Team auflaufen wird, ist noch ungewiss. „Zwei Läufer sind schon in der Warteschleife“ verrät Kathrin Schiller, die auch die Leiterin der Abteilung Turnen beim Landkreislaufausrichter SV Hochwang ist.

Von vornherein war ihr klar, dass man beim 30. Landkreislauf mit einem zahlenmäßig starken Aufgebot aufwarten wird. „Beim Heimspiel nur eine Mannschaft aufzubieten, das wäre doch blamabel“, unterstreicht sie und verrät, dass sie ihre ganze Familie nach Läuferinnen und Läufern abgegrast hat. Nicht nur sie selbst, sondern auch ihr Mann Sven, ihre Mutter Waltraud, ihre Schwester Daniela Eberle und ihr Bruder Patrick Rossmanith – der zweite Vorsitzende des SV Hochwang – wurden eingespannt. Nur ihr Vater Roland ist befreit, weil er bei den Festen des SVH für die Küche zuständig ist.

Seit 2012 sind die Hochwanger Sonntagsläufer jedes Jahr beim Landkreislauf vertreten, mal mit einer, mal mit zwei Mannschaften. Besonders stolz sind die Hobbyläufer, von denen der eine oder andere freilich schon mal einen Halbmarathon oder Marathon absolviert hat, dass es das Herrenteam schon einmal auf Platz acht geschafft hat.

An eine ähnliche Platzierung wagen die Sonntagsläufer diesmal nicht zu denken, zumal mit dem knieverletzten Jürgen Schnitzler der beste Mann ausfällt. Für die Managerin steht ohnehin das Dabeisein und der Spaß am Laufen an erster Stelle. „Welche Platzierung dann herausspringt, ist zweitrangig“, so Kathrin Schiller. Das gilt auch für die von ihr betreute Tanzgruppe des SVH. Als Nachwuchsteam der Sonntagsläufer geht sie in der Jugendklasse unter dem Namen „Rocky-Girls SV Hochwang“ an den Start. Der Landkreislauf habe in Hochwang einen regelrechten Boom ausgelöst, sagt Harald Madel, seit Jahren Mitorganisator. Er könne sich gut vorstellen, einen festen Lauftreff einzurichten.

Eine feste Größe sind die Sonntagsläufer aber schon länger. Wo kommt der Name Sonntagsläufer eigentlich her? „Weil mein Schwiegersohn Sven Schiller vor Jahren während der Woche in Rosenheim weilte, war ein gemeinsames familiäres Training nur am Wochenende, vorwiegend sonntags, möglich“, erklärt Waltraud Rossmanith. Und schon war der Team-Name für den ersten Start beim Landkreislauf im Jahr 2012 geboren und er ist es bis heute geblieben, auch wenn man sich längst auch wochentags zum Laufen in mehr oder weniger großen Gruppen trifft.

In den Jahren davor hatten Läufer aus Hochwang immer wieder im Krankenhaus-Team „Ratz-Fatz-Runners“ ausgeholfen, ehe der Gedanke, doch mal eine eigene Mannschaft zu stellen, in die Tat umgesetzt wurde. Diesbezüglich kommt den Hochwangern zugute, dass sie einst auch Nachwuchsarbeit betrieben haben. So boten sie unter der Regie von Leoni Madel Mädchen- und Bubenteams auf, die unter dem Namen „Günztal-Runners“ an den Start gingen und sehr gute Platzierungen herausliefen.

Inzwischen sind sie diesen Altersklassen entwachsen, doch ein paar sind den Sonntagsläufer-Seniorenteams erhalten geblieben. Zwar sei es momentan schwierig, eine neue Jugendmannschaft aufzubauen, sagen die Sonntagsläufer. Es fehlt an jungen Läufern.

Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Waltraud Rossmanith denkt dabei an ihre Enkel, bittet aber um Geduld: „Der älteste ist erst vier, das dauert noch.“

