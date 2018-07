03.07.2018

So startet der SC Ichenhausen in die Punktrunde Lokalsport

Abteilungsleiter Henning Tatje formuliert die Ziele der Ichenhauser Landesliga-Fußballer. Mit welchen Gegnern der SC Ichenhausen in die Runde startet.

Von Jan Kubica

Mit dem aufs erste Hinhören bescheiden erscheinenden Ziel „Klassenerhalt“ startet der heimische Fußball-Landesligist SC Ichenhausen in die neue Runde. Von Tiefstapeln könne freilich keine Rede sein, betont Abteilungsleiter Henning Tatje.

Am Rande der Spielgruppentagung in Gilching verwies er gestern auf drei Leistungsträger, die den Verein Richtung Bayernliga verlassen haben, und gleichzeitig auf jede Menge überwiegend junge Neuzugänge, die keinerlei Landesliga-Erfahrung mitbringen. Vor diesem Hintergrund formulierte Tatje auch die Vorgabe für die ersten fünf Saisonspiele: möglichst viele Punkte sammeln, um nicht gleich unten drin zu hängen.

Wann die Königsblauen ganz konkret in die Saison starten, war bis gestern Abend vom bayerischen Fußball-Verband noch nicht offiziell bestätigt. Gastgeber SV Egg hatte im Gegensatz zu allen anderen Heimvereinen des Auftakt-Wochenendes bis gestern den Anstoß-Termin Sonntag, 15. Juli, 15 Uhr in der Planung. Dass zwei Stunden später das WM-Finale angepfiffen wird, schien die Egger in den Wochen zuvor nicht zu interessieren. Gestern nun beantragten sie doch die Verlegung auf Samstagnachmittag. Das Derby Egg – Ichenhausen soll demnach am 14. Juli um 16 Uhr angepfiffen werden.

Zum ersten Heimspiel erwarten die Ichenhauser am Mittwoch, 18. Juli, den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Tatje sagte gestern zum Duell mit dem Aufsteiger aus der Bezirksliga Oberbayern Süd: „Das ist für uns mit viel Neugierde verbunden - und für Garmisch mit einem weiten Weg.“ Ebenfalls verlegt wird die anschließende Begegnung bei der SpVgg Kaufbeuren. Aufgrund des dort stattfindenden Tänzelfests wird diese Partie erst am Sonntag, 22. Juli, um 17 Uhr beginnen.

Eine Woche später feiert der SC Ichenhausen sein Brücklesfest und erwartet deshalb die Mannschaft aus Geretsried am Samstag, 28. Juli, ab 16 Uhr. Anschließend geht’s mit den Derbytagen weiter: Der Auftritt beim FC Gundelfingen steht für die Königsblauen am Mittwoch, 1. August (18.30 Uhr), an. Dann, sagt Tatje, „sind die ersten fünf Spieltage rum und dann können wir vielleicht zum ersten Mal etwas Konkretes sagen.“

Unterdessen ist klar, dass die Königsblauen in der zweiten und entscheidenden Qualifikationsrunde zum Totopokal erneut ein Heimspiel absolvieren dürfen. Zu Gast ist der Liga-Rivale Cosmos Aystetten, der gestern den TSV Gilching-Argelsried mit 3:1 bezwang. Anpfiff ist am Donnerstag, 15. Juli, um 18.30 Uhr. Der Gewinner steht in der Hauptrunde.

