18.05.2019

Sperlich durchbricht die Serie

Deisenhausen krönt seine Schützenkönige

Drei Jahre hat es gedauert, die Siegesserie des dreifachen Schützenkönigs Helmuth Singer in Deisenhausen zu durchbrechen. Nun regiert Wolfgang Sperlich. Bei der Jugend zielte Magdalena Vogel am besten, bei den Pistolenschützen Christian Fendt.

Denkbar knapp verlief das diesjährige Rennen um den Königstitel in der Schützenklasse. Lediglich 0,53 Teiler Unterschied lagen zwischen dem ersten und dem zweiten Platz. Mit einem gut platzierten 17,10-Teiler sicherte sich Sperlich den Sieg, dicht gefolgt von Benjamin Stein (17,63) und Herbert Vogel (23,03). In der Jugendklasse ging erstmalig Nachwuchsschützin Magdalena Vogel an den Start und erreichte auf Anhieb mit einem 45,97-Teiler den ersten Platz. Die Plätze zwei und drei belegten Julia Vogel (58,21) und Sebastian Wieser (136,7). Bei den Pistolenschützen errang Christian Fendt mit einem 60,9-Teiler den Königstitel, gefolgt von Wurstkönig Martin Thalhofer (84,53) und Brezenkönig Helmuth Singer (149,1).

Im richtigen Moment treffsicher zeigte sich Jungschütze Maximilian Steck. Er gewann mit einem gut platzierten 73,73-Teiler die diesjährige Jahresscheibe.

Für die Jahresmeisterschaft wurden die zehn besten 20-Schuss-Serien in die Wertung übernommen, die an insgesamt 16 Schießabenden geschossen werden konnten. Wie im Vorjahr belegte Dennis Müller in der Schützenklasse mit einem Durchschnitt von 188,2 Ringen den ersten Platz und verwies die Routiniers Herbert Vogel (182,4) und Wolfgang Sperlich (179,8) auf die Plätze zwei und drei. Auch bei den Senioren bzw. den Schülern konnten sich die Vorjahressieger Herbert Sauter und Julia Vogel erneut über den Sieg in ihrer Klasse freuen. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von lediglich 0,1 Ringen setzte sich in der Jugendklasse Sebastian Wieser vor Maximilian Steck durch und belegte Platz eins. Weitere Sieger in der jeweiligen Klasse waren Manuela Vogel (Damen) und Helmut Höld (Pistole). (zg)

VereinsmeisterschaftSchüler 1. Rafael Wieser (100 Ringe) Jugend 1. Sebastian Wieser (373,7), 2. Maximilian Steck (372,2) Schützen 1. Dennis Müller (464,9), 2. Wolfgang Sperlich (455,3), 3. Armin Sobotta jun. (454,4) Damen 1. Stefanie Singer (432,2) Senioren 1. Herbert Sauter (267,5), 2. Helmuth Singer (249,3) Pistole 1. Wolfgang Sperlich (388) 2. Helmuth Singer (387,2)

