Dinger steigt höher

Nattenhauser präsentiert sich in toller Form und verteidigt den Bayern-Titel

Äußerst erfolgreich abgeschnitten hat Sportkletterer Max Dinger bei zwei Deutschen Jugendcups in Hamburg sowie bei den Bayerischen Meisterschaften in Bouldern und Lead in Augsburg.

In der Disziplin Lead hatte der Nattenhauser die meiste Trainingszeit investiert und durfte in diesem Jahr auch bereits international starten. Daher ging er als Titelverteidiger mit hohen Erwartungen in den Wettkampf. In der Vorrunde erreichte er bei beiden Routen Rang eins. Die Finalroute konnte er als einziger bayerischer Starter souverän bis zum Ende durchklettern und schaffte es auf den ersten Platz. Somit holte Dinger auch in diesem Jahr den Bayern-Titel im Combined Klettern. Im Boulderwettkampf qualifizierte sich Dinger bei vier Kraftbouldern klar mit dem ersten Platz für das Finale. Sein größter Konkurrent, Trainingspartner und Freund Florian Schweiger aus Ingolstadt, bewies im Finale Nervenstärke und gewann bei dynamischen Sprüngen knapp, aber verdient vor dem Nattenhauser.

In Hamburg erreichte Dinger in Lead zunächst den vierten Platz in der Qualifikation. Im Finale schaffte Emil Zimmermann (DAV-Sektion Freiburg) den Titelgewinn mit zwei Punkten Unterschied zu den drei Nächstplatzierten, die bei der anspruchsvoll geschraubten Route allesamt den gleichen Griff erreichten. Für den Kletterer aus Schwaben bedeutete das letztlich Rang vier.

Beim Speed-Jugendcup in der Europapassage in Hamburg landete der 16-Jährige mit persönlicher Bestzeit von 7,3 Sekunden in einem Starterfeld, das bei zahlreichen Europacups startet, auf dem starken dritten Platz.

Dinger hat sich für den Europacup der Herren qualifiziert, der im November in Russland stattfindet. Dann darf er erstmals international im Starterfeld der Erwachsenen antreten. (AZ)