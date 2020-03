03.03.2020

Starke Nerven

Thannhauser Männer holen trotz einer Schrecksekunde Auswärtserfolge

Die Tischtennis-Männer der TSG Thannhausen haben ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte der Verbandsliga Südwest gefestigt. Nach einem wilden Ritt auf der Achterbahn der Gefühle siegten sie beim vorherigen Tabellennachbarn TSV Königsbrunn 9:6. Das folgende 9:3 beim Tabellenletzten TSV Hohenpeißenberg fiel in die Rubrik „Pflichtsieg“.

Der Anfang der Partie in Königsbrunn verlief aus Sicht der TSG relativ gut. Kaindl/Glück und Grönert/Hilbert sicherten zwei Punkte in den Doppeln. Danach folgten in der ersten Runde nur noch die Erfolge von Florian Kaindl und Konstantin Herold, sodass die Mannschaft 4:5 zurücklag. Kaindl sicherte sich auch seinen zweiten Einzelerfolg, bevor es zu einem kurzzeitigen Schock kam. Glück verletzte sich während eines Schlags im zweiten Einzel am Ellenbogen und musste das Spiel noch im ersten Satz aufgeben. Nach dem darauffolgenden Sieg von Simon Stegmann stand es 6:6. Doch die Gäste wussten, dass ein möglicherweise nötiges Schlussdoppel Kaindl/Glück verletzungsbedingt nicht würde antreten können. Es durfte also kein Spiel mehr verloren gehen. Was folgte, waren drei wirklich hochklassige Spiele von Jannis Grönert, Konstantin Herold und Konrad Hilbert, die nach vielen Höhen und Tiefen am Ende alle drei mit 11:9 im entscheidenden fünften Satz an die Thannhauser gingen.

Deutlich weniger spannend ging es in Hohenpeißenberg zu. Die TSG baute ihre Doppel kräftig um. Mit Erfolg: Diesmal holten Kaindl/Stegmann und Herold/Hilbert zwei Zähler. Schnell steuerten die Mittelschwaben dann ihrem letztlich ungefährdeten Erfolg entgegen. Florian Kaindl (2), Jannis Grönert (2), Alexander Schweiger, Konrad Hilbert und Simon Stegmann punkteten nach mehr oder weniger überlegen geführten Begegnungen. (zg)

Themen folgen