vor 41 Min.

Starkes Comeback im ersten Saisonspiel

Thannhauser Herren holen knappen Auswärtssieg, Damen bleiben an der Spitze

Als Aufsteiger hat die Herrenmannschaft der TSG Thannhausen in der Tischtennis-Verbandsliga im ersten Spiel direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim Auswärtsspiel in Dachau siegte das Team um den ehemaligen Bundesligaspieler Florian Kaindl mit 9:7. Und das, obwohl der Start in die Partie alles andere als gut verlief.

0:4 lag die Mannschaft aus Schwaben bereits zurück, nachdem alle drei Doppel an den TSV Dachau 65 gingen und Florian Glück sehr knapp gegen die gegnerische Nummer eins Maximilian Kistler im fünften Satz gescheitert war. Doch die TSG gab nicht auf und startete eine furiose Aufholjagd. Sieben Einzelerfolge am Stück feierten die Thannhauser, wenn sie auch teils hart umkämpft waren. Florian Kaindl (2), Florian Glück, Simon Stegmann, Jannis Grönert, Konstantin Herold und Konrad Hilbert punkteten. Nach der zwischenzeitlich 7:4-Führung folgten dann wiederum drei Niederlagen zum 7:7. Konrad Hilbert und das Schlussdoppel Kaindl/Glück ließen dann jedoch nichts mehr anbrennen und sorgten für den Auftaktsieg.

Die Thannhauser Frauen setzten derweil ihren Siegeszug in der Oberliga Bayern fort. Als Tabellenführer reiste die Mannschaft zur SpVgg Greuther Fürth. Erstmalig im Einsatz in der ersten Mannschaft der TSG war Nachwuchstalent Luzie Rapp, da Topspielerin Luna Brüller kurz vor Spielbeginn kurzfristig ausgefallen war. Zwar konnte Rapp, die bereits am Vormittag bei den Mädchen gespielt hatte, in Franken nicht punkten. Dennoch feierte das Team einen relativ klaren 8:4-Erfolg, der zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Hervorzuheben war der klare 3:0-Erfolg von Lisa-Mia Tjarks gegen die gegnerische Nummer eins Kerstin Schnapp, der verhinderte, dass Fürth noch einmal gefährlich werden konnte. Die Punkte der TSG holten das Doppel Nagypal/Takacs und im Einzel Csilla Nagypal (3), Lili Takacs (2) und Lisa-Mia Tjarks (2).

Einen überraschend knappen 8:6-Auswärtssieg feierten außerdem die Mädchen in der Bayernliga gegen den TSV Kühbach. Sarah Fendt rettete mit toller Leistung den Sieg. Die Punkte steuerten das Doppel Fendt/Rapp sowie Sarah Fendt (3), Viktoria Grimbacher (2), Luzie Rapp und Laura Zettlitz bei. (zg)

