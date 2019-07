vor 20 Min.

TSC-Damen überzeugen

Es bleibt spannend für Krumbach

Nachdem die erste Herrenmannschaft spielfrei hatte, stand der jüngste Spieltag ganz im Zeichen der Damen des TSC 2010 Krumbach. Die erste Mannschaft konnte durch einen glatten 6:3-Sieg gegen Heimertingen II ihren zweiten Platz in der Kreisklasse 1 verteidigen. Nach Siegen von Tamara Maier, Annika Pöpperl, Patricia Kubasta, Verena Sauter, Nadine Liebhaber und der Niederlage von Anja Rösch war die Partie bereits nach den Einzeln entschieden. Kubasta/Liebhaber sorgten mit ihrem Sieg im Doppel dann für den 6:3-Endstand.

Deutlich spannender machte es die zweite Mannschaft in ihrem Heimspiel in der Kreisklasse 2 gegen den TC Lindau. Beim Zwischenstand von 2:3 hatten Sandra Schuster und Lucia Palermo ihre Einzel gewonnen und Pauline Demmer, Luisa Wenninger sowie Theresa Vogg verloren. Im letzten Einzel schaffte es dann Alina Milosevic einen 5:8-Rückstand im Matchtiebreak noch in einen 10:8-Sieg zu verwandeln und so für den Ausgleich zu sorgen. Nach dem Sieg des Doppels Schuster/Wenninger und der Niederlage von Vogg/Milosevic entschied das Doppel eins über Sieg und Niederlage. Hier zeigte sich, wie schnell sich ein Spiel im Tennis drehen kann. Die Lindauer Damen führten klar mit 6:3 und 2:1, ehe es zu einer Regenunterbrechung kam. Nach dieser drehte sich das Spiel komplett und war nach kurzer Zeit mit 6:2 und 10:5 zugunsten der Krumbacherinnen entschieden.

Ebenso spannend verlief das Spiel der Herren 40 in der Bezirksklasse 2 gegen Westerheim. Auch hier entschied nach Einzelsiegen von Alois Harder, Rudolf Nasz, Wolfgang Essl und dem Doppelsieg von Hermann Pöpperl/Reinhard Ruschek das letzte Doppel über den Ausgang der Partie. Da Fortuna an diesem Wochenende den TSC‘lern wohlgesonnen war, setzten sich auch hier die Krumbacher Nasz/Essl mit 10:8 im Match-Tiebreak durch.

Somit gehen Babenhausen und Türkheim, die gegeneinander spielen, punktgleich mit den Krumbacher Herren in den letzten Spieltag. Für sie gilt es, das schwere Auswärtsspiel in Heimertingen so hoch wie möglich zu gewinnen, um am Ende den Kampf um Platz eins für sich zu entscheiden. (zg)

Themen Folgen