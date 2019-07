vor 39 Min.

TSC kann entspannen

Zwei Siege bedeuten quasi den Klassenerhalt für Krumbach. Damen stark

Der ersten Herrenmannschaft des TSC Krumbach hat die Pfingstpause offenbar gut getan. Denn sie konnte danach beide Spiele in der Bezirksklasse 2 gewinnen. Sehr eng verlief das Spiel gegen den TSV Babenhausen. Während Alois Harder, Sven Haider und Thorsten Gschwind an den Positionen eins bis drei siegreich waren, mussten sich Niclas Friess, Christian Kaiser und Stefan Holdschick an den folgenden Positionen geschlagen geben. Sehr spannend verliefen dann die Doppel. Nachdem Alois Harder/Kaiser gewannen und Friess/Holdschick verloren, entschied das dritte Doppel Martin Harder/Haider über Sieg oder Niederlage. Die Kombination aus Jugend und Routine behielt schließlich die Nerven und gewann mit 10:3 im Matchtiebreak, was den ersten Saisonsieg für die TSC‘ler bedeutete.

Beflügelt von diesem Sieg empfingen sie dann eine Woche später den TSV Pfuhl II am Ligusterweg. Diesmal stand es nach Siegen von Alois Harder, Thorsten Gschwind, Rudolf Nasz und Stefan Holdschick und Niederlagen von Sven Haider und Niclas Friess 4:2 nach den Einzeln. Glatte Siege von Alois Harder/Haider und Martin Harder/Nasz im Doppel ließen keine Spannung mehr aufkommen. Lediglich Friess/Holdschick mussten sich noch geschlagen geben. Nach diesem 6:3-Sieg können die Krumbacher beruhigt zum letzten Punktspiel in zwei Wochen nach Günzburg fahren, da ihnen der Klassenerhalt nun kaum noch zu nehmen ist.

Hervorragend verläuft die Saison bisher für die beiden Damenmannschaften des TSC. Beide siegten souverän am letzten Wochenende und festigten damit jeweils Platz zwei in der Kreisklasse 1 und Kreisklasse 2. Bei der ersten Mannschaft standen nach den Einzeln fünf Siege von Annika Pöpperl, Anja Rösch, Patricia Kubasta, Verena Sauter und Lena Wagner nur einer Niederlage von Tamara Maier gegenüber. Die drei Doppel schenkten die Gegnerinnen aus Altenstadt dann der Heimmannschaft, was einen 8:1-Sieg für die Krumbacherinnen zur Folge hatte.

Bei den Damen 2 sorgten Pauline Demmer, Sandra Schuster, Lucia Palermo und Sandra Kriegisch mit ihren Siegen für eine beruhigende 4:2-Führung gegen Burlafingen nach den Einzeln. Nur Luisa Wenninger und Theresa Vogg mussten sich jeweils denkbar knapp im Matchtiebreak geschlagen geben. Glatt gewannen die TSC-Damen dann alle drei Doppel und sorgten für einen 7:2-Auswärtssieg. (zg)

