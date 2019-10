vor 42 Min.

TSG verliert verdient

Thannhauser Herren kassieren zweite Niederlage in der Verbandsliga

Einige attraktive Spiele bekamen die rund 30 Zuschauer beim Gastspiel der TSG Thannhausen in Westheim zu sehen. Grund zur Freude hatte am Ende jedoch nur die Heimmannschaft. Der Favorit Spvgg Westheim setzte sich gegen den Aufsteiger im Verbandsliga-Duell verdient mit 9:4 durch.

Dabei sah es aus Sicht der TSG zwischenzeitlich gar nicht mal so schlecht aus. 3:3 stand es nach den Doppeln und ersten Einzeln, hier konnten Kaindl/Glück ihr Doppel und Florian Kaindl sowie Jannis Grönert im Einzel gewinnen. Danach war aber der Wurm drin und lediglich die Thannhauser Nummer eins Florian Kaindl konnte auch in seinem zweiten Spiel punkten. Simon Stegmann und Konstantin Herold hatten es in der Hand, dem Spiel noch eine andere Richtung zu geben, unterlagen jedoch jeweils im fünften Satz.

Bereits am Freitag ist die TSG beim Post SV Augsburg zu Gast, ehe am Samstag um 14 Uhr das Doppel-Heimspiel mit den Damen auf dem Programm steht und der TSV Königsbrunn zu Gast ist. Die Thannhauser hoffen, mit Siegen ihre Bilanz in der neuen Liga wieder positiver gestalten zu können.

Anders sah das Duell Westheim gegen Thannhausen bei den Reserveteams in der Bezirksoberliga aus. Es gab einen klaren 9:2-Sieg für die TSG. Lediglich der gegnerische Vladimir Aab konnte im Einzel doppelt punkten. Die Punkte der TSG holten Mayer/Herold, Schweiger/Weber, Stapfer/Reisacher, Alexander Schweiger, Philipp Mayer, Stefan Herold, Reinhard Stapfer, Johannes Weber und Christoph Reisacher.

Ein plattes 8:0 gab es bei den Mädchen in der Bayernliga gegen den FC 1929 Mertingen, die damit weiterhin ungeschlagen die Tabelle anführen. Punkte durch: Fendt/Rapp, Grimbacher/Geiger, Sarah Fendt (2), Luzie Rapp (2), Viktoria Grimbacher und Lea Geiger. Auch im Einsatz waren die Damen II in der Bezirksoberliga gegen den SV Villenbach. Beim klaren 8:1 waren Fendt/Hegedüs, Wassermann/Ramp, Sarah Fendt (2), Daniela Wassermann (2), Hedi Hegedüs und Alina Ramp erfolgreich. (zg)

