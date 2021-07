Coup beim Tabellenführer

Die Männer II der Rot-Weißen feiern einen Überraschungssieg

Ein unerwarteter Coup ist den Tennis-Herren II des TC Rot-Weiß Krumbach geglückt. Das bis dahin ohne Punkte im Tabellenkeller der Kreisklasse 1 stehende Team holte ausgerechnet bei Spitzenreiter TSV Pfuhl II seinen ersten Saisonerfolg. Empfindliche Schlappen kassierten dagegen die Männer und die Frauen der Rot-Weißen in ihren Begegnungen auf Bezirksebene. Beide Teams haben noch erhebliche Anstrengungen vor sich, wenn sie ihre Klassen halten wollen.

Die in der Bezirksklasse 1 spielenden Damen waren beim 0:9 gegen den FC Gundelfingen chancenlos. Sabine Walker, Claudia Baur, Susanne Völk, Judith Striegel, Katharina Kornegger und Johanna Jakob blieben ohne jeden Satzgewinn.

Für die auf derselben Spielebene agierenden Männer reichte es in der Partie beim TTC Bad Wörishofen II trotz ordentlicher Leistung nur zu einer Ergebniskosmetik. Auf dem Weg zum 2:7 lieferte Jonas Tauber ein großartiges Einzel. Gegen den talentierten Youngster Stefan Brodkorb ließ er nichts anbrennen und siegte 6:2, 6:3. Für Uwe Lübeck kam es an der Spitzenposition zum Duell der Mannschaftskollegen mit Benjamin Schmid: Beide spielen für die Herren 40 der Krumbacher. Nach drei hochklassigen Sätzen und aufopferungsvollem Kampf zog Lübeck knapp den Kürzeren. Den zweiten Krumbacher Punkt erspielte stattdessen das Duo Florian Rösch/Fabian Tauber in einem von Taktik geprägten Duell.

5:4 beim Tabellenführer! Vor allem ihre Nervenstärke in den Match-Tiebreaks führte die Herren II der Rot-Weißen zum spektakulären Erfolg. So konnten Daniel Gulkin und Christoph Ganz ihre Einzel jeweils in der Zusatzschicht für sich entscheiden. Mit einem klaren Sieg an der Top-Position sorgte Gerd Konrad für das 3:3 nach den Einzeln. Konrad/David Gulkin gewannen souverän, in den anderen beiden Doppeln konnten die Krumbacher jeweils den zweiten Satz für sich entscheiden. Während sich Florian Kirschenhofer/Daniel Gulkin anschließend 6:10 beugen mussten, machten Ganz/Samuel Seidel durch ihr 10:3 im Match-Tiebreak den Teamerfolg perfekt.

Wichtige Punkte holten auch die Herren 50 der Krumbacher. Sie schlugen den Tabellennachbarn TS Weißenhorn 6:3 und verbesserten sich damit auf Platz vier in der Bezirksklasse 2. Mit den fünf Einzel-Erfolgen von Martin Knöpfle, Markus Steinhart, Thomas Micheler, Harald Specker und Manuel Knöpfle war die Begegnung bereits entschieden. Den sechsten Matchpunkt steuerten Martin Knöpfle/Marcus Härtle bei.

Zurück in der Erfolgsspur sind inzwischen auch die Rot-Weiß-Herren 60 in der Bezirksliga. Dort gelang den Krumbachern ein deutliches 8:1 gegen den SSV Illerberg-Thal. Dabei konnten Ernst Oettle, Karl-Heinz Striegel, Hans-Peter Ziegler, Peter Hiller, Peter Schmid und Albert Kaiser aus allen Einzeln siegreich hervorgehen. Den Endstand führten Striegel/Hiller und Oettle/Schmid herbei.

Bereits beendet ist die Saison für die Herren 55. Sie mussten zum Schluss ihre einzige Niederlage hinnehmen. Beim 2:7 gegen den TC Altenstadt/Iller punkteten Gerhard Fendt und Günter Mauerhoff jeweils im Match-Tiebreak. Der Titelgewinn in der Bezirksliga bleibt weiter möglich. (AZ)