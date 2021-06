Viele Versprechen für die Zukunft

Nachwuchs-Teams schüren Hoffnung bei TSC 2010 Krumbach

Bereits an den ersten beiden Spieltagen der neuen Tennissaison hat sich gezeigt, dass sich das umfangreiche Training und die zahlreichen Turnierteilnahmen besonders im Jugendbereich sehr positiv auf das Spielniveau beim TSC 2010 Krumbach auswirkt. Die männlichen und weiblichen Junioren 18 starteten souverän in die Bezirksklasse 2.

Bereits das zweite 6:0 gefeiert haben die Junioren 18 des TSC. Im Spiel beim TC Kirchheim unterstrich die Mannschaft in der Aufstellung Martin Harder, Leonhard Ley, Noah Dietmayer und Benedikt Huber ihre Aufstiegsambitionen. Die Juniorinnen wollen ebenfalls um den Aufstieg mitspielen. Nach Einzelerfolgen durch Pauline Demmer, Lucia Palermo, Mia Demmer und einem Doppelsieg durch Pauline Demmer/Palermo schlugen sie den FC Heimertingen II 4:2.

An die Erfolge im Jugendbereich konnten die Erwachsenen nicht anknüpfen. So gab es für die Herren im Spiel der Bezirksklasse 2 beim TC Kirchheim nichts zu holen. Bei der 1:8-Niederlage sorgte Noah Dietmayer für den Ehrenpunkt. Für Trainer Sven Haider sind die Ergebnisse bei den Herren nur zweitrangig. Ziel ist es, den Umbruch voran zu treiben und die noch sehr jungen, talentierten Spieler in die Mannschaft einzubauen. So waren zum Auftakt vier Spieler unter 25 Jahren im Einsatz.

Gut erholt von der Auftakt-Niederlage präsentierten sich dagegen die Damen des TSC. Auf dem Weg zum deutlichen 8:1 in Pfuhl sorgten Sabrina Blum und Pauline Demmer mit klaren Zwei-Satz-Siegen sowie Tamara Maier, Anja Rösch und Verena Sauter mit Erfolgen nach Match-Tiebreak bereits in den Einzeln für die Entscheidung. (AZ)