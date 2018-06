Tennisteamsaus dem Südenfeiern Siege

vor 25 Min.

Balzhausen Die Herren 50 des TSV Balzhausen haben auch ihr drittes Saisonspiel in der Bezirksklasse 1 gewonnen. Beim 8:1 gegen Illerberg-Thal zeigte die Mannschaft um Kapitän Alois Müller eine überzeugende Vorstellung. Nach Einzelsiegen von Josef Biberacher, Georg Müller, Alois Müller, Paul Bigelmayr, Gerhard Wank und Roman Ehrenreich stand der Sieg fest. Die Herren gewannen in der Kreisklasse 2 ein spannendes Spiel gegen Dinkelscherben mit 5:4. Erfolgreich waren Patrick Miller, Kay Ehmann, Michael Franz und Thomas Baur in den Einzeln. Den Sieg perfekt machte das Doppel Ehmann/Baur.

Die Balzhauser Damen sicherten sich in der Kreisklasse 1 wichtige Punkte gegen den Abstieg und gewinnen in Stadtbergen mit 7:2. Siege von Manfreda Miller, Viviana Ehmann, Nina Dietmayer, Leonie Miller und Jennifer Miller entschieden das Spiel. Ebenfalls gegen Stadtbergen gewannen die Juniorinnen in der Bezirksklasse 1 mit 5:1. Mit den erfolgreichen Einzeln von Lea Vogele, Leonie Miller und Lisa Wojcik legten sie eine gute Ausgangsposition. Die Doppel Dietmayer/Wojcik und Vogele/Schleffer machten den Sieg perfekt. (zg)

Thannhausen Die erste Herrenmannschaft des TC Thannhausen hat am Wochenende beim Auswärtsspiel in Margertshausen nichts anbrennen lassen und setzte sich klar mit 8:1 durch. Wiesmüller, Rosu, Mair, Herold und Neumeister konnten sich klar in zwei Sätzen gegen ihre Gegner durchsetzen. Neuzugang Bernd Gerstmann punktete im Match-Tiebreak. Damit stand bereits nach den Einzeln fest, dass der Sieg an die Mindel geht. Die Doppel Wiesmüller/Rosu (6:0/6:1) und Mair/Herold (6:2/6:3) krönten die gute Leistung. Damit setzt sich der TC mit drei Siegen an die Spitze der Kreisklasse 2.

Am kommenden Sonntag, 17. Juni, empfangen die Thannhauser dann den ebenfalls noch ungeschlagenen FC Horgau. „Ich freue mich, dass alle an Bord und fit sind und wir gut aufgestellt in das entscheidende Match gehen können. Ich hoffe, dass die Jungs beim Heimspiel alles raushauen und den entscheidenden Schritt Richtung Aufstieg machen können“, so der Vorsitzende Philipp Pöschl. (zg)

Ziemetshausen Die Damen des TC Ziemetshausen streben weiter dem großen Ziel Wiederaufstieg in die Bezirksklasse entgegen. In Peterswörth gaben sich Lisa und Sabina Kuckenburg, Christina und Julia Böck, Marina Wirth und Sabine Kapfer keine Blöße und siegten souverän. Erstmals seit Jahren hieß es am Ende gar 9:0. Am Sonntag steht nun das wohl vorentscheidende Spiel der Kreisklasse 1 auf eigener Anlage an. Gegner sind die ebenfalls noch ungeschlagenen Burgauerinnen.

Vor einem ähnlich wichtigen Match stehen die Herren, die als Tabellenvorletzter der Kreisklasse 1 am Sonntag beim Letzten aus Offingen antreten müssen. Am vergangenen Wochenende war gegen den Tabellenführer aus Burtenbach nichts zu holen. Beim 2:7 holte Max Gartner im Einzel und im Doppel mit Maxi Vihl die Ehrenpunkte. (zg)

