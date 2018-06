vor 39 Min.

Thannhausen erfüllt die Pflichtaufgabe Lokalsport

TC-Herren weiter auf Aufstiegskurs

Die erste Herrenmannschaft des TC Thannhausen hat nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen den FC Horgau ihre Pflichtaufgabe im Derby gegen den TSV Balzhausen erfüllt. Ohne Satzverlust setzten sich das Team um Mannschaftsführer Martin Wiesmüller im Duell der Kreisklasse 2 klar mit 9:0 auf heimischer Anlage durch.

Neben Martin Wiesmüller, Florain Rosu und Martin Neumeister standen mit Florian Wagner und den Brüdern Alexander und Michael Mair drei ehemalige Balzhausener für den TC auf dem Platz, was dem Derby zusätzliche Würze verlieh.

In den Doppeln kam beim TC Thannhausen der ambitionierte Nachwuchsspieler Jonas Schenk als Ersatz für Alex Mair, der sich zusammen mit Florian Rosu 6:3, 6:2 durchsetzen konnte.

Am kommenden Sonntag ist dann der TSV Fischach auf der Anlage des TCT zu Gast. „Auch, wenn die Fischacher schlechter platziert sind, ist ein Sieg nicht selbstverständlich. Deswegen müssen die Herren weiter Gas geben, damit es dieses Jahr mit dem Aufstieg klappt“, so TC-Vorsitzender Philipp Pöschl.

Auch die Junioren um Jonas Schenk sind in der Kreisklasse 1 mit zwei Siegen und einem Unentschieden in der Kreisklasse 1 in der vorderen Tabellenhälfte dabei. Vor allem Daniel Holzbock ist mit einer 3:0-Bilanz ein Punktegarant. (zg)

