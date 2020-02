06.02.2020

Thannhausen feiert souveräne Siege

TSG-Herren kommen dem Klassenerhalt näher, Frauen bleiben oben dran

Nach dem schwachen Auftritt in Schwabmünchen standen die Tischtennis-Herren der TSG Thannhausen beim ersten Heimspiel der Verbandsliga-Rückrunde ziemlich unter Druck. Gegen den Post SV Augsburg zeigte das Team aber eine deutliche Steigerung und siegte 9:3. Damit können die Thannhauser langsam aber sicher mit einem weiteren Jahr in der Verbandsliga planen. Die TSG legte einen holprigen Start hin. Nach dem daraus resultierenden 1:2-Rückstand nach den Doppeln (Sieg durch Kaindl/Glück) fand die Mannschaft in die Spur und lag dann 6:2 in Führung. Danach brannte nichts mehr an.

Eine richtig starke Leistung zeigte Florian Glück im vorderen Paarkreuz, seinen Auftritt krönte er mit zwei Einzelerfolgen. Die weiteren Punkte lieferten Florian Kaindl (2), Simon Stegmann (2), Jannis Grönert und Konstantin Herold.

Einen 8:4-Erfolg konnten – parallel zu den Herren – die Damen gegen den SSV Bobingen feiern. Lisa-Mia Tjarks rotierte für Luna Brüller in die Mannschaft. Mit dem Sieg bleiben die Damen weiterhin auf dem zweiten Platz in der Oberliga Bayern, der zur Aufstiegsrelegation reichen würde. Neben dem Doppelerfolg von Takacs/Tjarks sorgten Lili Takacs (3), Csilla Nagypal (2) und Sarah Alzinger (2) für die Punkte.

In der Bayernliga Mädchen fand außerdem das Spitzenspiel der zweitplatzierten TSG gegen Tabellenführer Schwabhausen statt. Die Teams trennten sich aus Sicht der TSG unglücklich 7:7. Damit bleibt Schwabhausen weiterhin an der Spitze der Liga. Die Punkte holten Hegedüs/Fendt, Hedi Hegedüs (2), Sarah Fendt (2), Luna Brüller und Chiara Haser. (zg)

