vor 26 Min.

Thannhausen schnappt sich den Tischtennis-Titel

Im Spiel beim Schlusslicht müht sich die TSG zum knappen Erfolg

Die Tischtennis-Männer der TSG Thannhausen sind Landesliga-Meister. Das 9:6 beim wacker um seine allerletzte Chance kämpfenden Schlusslicht SVG Baisweil-Lauchdorf beseitigte letzte Zweifel am Titelgewinn in der Gruppe Westsüdwest. Die in der laufenden Runde noch ausstehenden zwei Begegnungen können die Thannhauser ganz ruhig angehen.

Viele Zuschauer sorgten bei diesem Spiel für eine tolle Atmosphäre und wurden mit einem heißen Schlagabtausch belohnt. Nach den Doppeln lag der Favorit sogar 1:2 zurück. Lediglich Florian Kaindl/Simon Stegmann gewannen. Danach ging Baisweil sogar 3:1 in Führung, ehe Kaindl und Jannis Grönert durch ihre Erfolge ausglichen. Erneut durfte das Kellerkind hoffen, denn die Baisweiler holten die Einzel-Punkte gegen Konstantin Herold und Reinhard Stapfer. Die 3:0-Siege von Konrad Hilbert und Kaindl zum zwischenzeitlichen 5:5 konterte der Gastgeber erneut. Erst nach dem 5:6 setzte die TSG zum Endspurt an. Während Herold und Stapfer ihren jeweils ersten Triumph verbuchten, blieben Grönert und Hilbert im Einzel ungeschlagen und steuerten so die beiden zum Sieg fehlenden Punkte bei.

Die TSG-Zweite muss weiter um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga bangen. Dem enorm wichtigen 9:7-Heimsieg gegen den TTC Langweid folgte das ernüchternde 3:9 gegen den TSV Aichach. Thannhausen II, das nur noch eine Partie zu absolvieren hat, muss nun auf Niederlagen der Konkurrenten im Tabellenkeller hoffen.

Gegen Langweid punkteten Konrad Hilbert/Christoph Mayer, Philipp Mayer/Christoph Reisacher, Hilbert (2), Johannes Weber (2), Philipp Weber sowie Stefan Herold zum 8:7-Zwischenstand. Das entscheidende Doppel holten dann Herold/Weber durch ein 11:4 im fünften Satz. Für die TSG-Punkte gegen Aichach sorgten einen Tag später das Doppel Stefan Herold/Johannes Weber sowie im Einzel Konrad Hilbert und Weber. (zg)

