vor 45 Min.

Thannhauser Erfolge vor der Sommerpause Lokalsport

Die TSG-Mädchen kämpfen auf Bundes- und Landesebene um Titel

Der Ligabetrieb ruht im Tischtennis schon seit Längerem. Bevor es aber in die Sommerpause geht, stehen noch Turniere auf dem Programm. Auch die TSG Thannhausen war unterwegs.

Meisterschaft Nach dem bayerischen Meistertitel durften die Schülerinnen A der TSG Thannhausen bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft in Essen starten. Für den aufstrebenden Verein war das, nach einer überaus erfolgreichen Saison der abschließende Höhepunkt. Für die erfolgsverwöhnten Thannhauser Mädchen galt auf Bundesebene der olympische Grundgedanke „Dabei sein ist alles“. Das vordere Paarkreuz um Luna Brüller und Sarah Fendt war deutlich jünger als einige Gegnerinnen. Alina Ramp und Laura Zettlitz komplettierten das Team. In der Vorrunde taten sich die Mädchen schwer und unterlagen Emmereke, Bergheim und Radeburg, konnten aber immer punkten. Im ersten K.-o.-Spiel verpassten die Mädchen die Chance, um Platz fünf zu spielen, und unterlagen Oberzeuzheim in einer spannenden Partie erst im letzten Einzel. So spielte die TSG gegen Duttweiler um Platz sieben, wo mit einem ungefährdeten 6:0 ein erfolgreicher Abschluss gelang.

Pokal Beim Mannschaftspokal auf Landesebene erreichten die Thannhauser Mädchen den zweiten Platz. Trotz des Erfolgs ein bitteres Ergebnis. Zunächst musste Luna Brüller kurzfristig passen, dann ging das Auftaktspiel gegen den TV Feldkirchen mit 3:4 verloren. Die Mannschaft kam schleppend ins Turnier und verlor zudem beide Fünfsatzspiele in der Verlängerung. Während Feldkirchen dann immer um seine Siege kämpfen musste, gewannen die TSG-Mädels alle folgenden Spiele mit 4:0. Am Ende reichte es dennoch „nur“ zum Vizemeistertitel. Lisa-Mia Tjarks blieb in allen Spielen souverän ungeschlagen. Auch Patricia Schilling und Daniela Wassermann spielten insgesamt ein starkes Turnier.

Ranglistenturnier Nach einer starken Saison verlief das letzte südbayerische Ranglistenturnier nicht optimal. Zunächst sagten Luna Brüller und Sarah Fendt kurzfristig ab. Lisa-Mia Tjarks gehörte zu den vier Favoritinnen auf den Sieg und damit auf die Qualifikation für die bayerische Ebene. Letztendlich konnte sie allen drei Gegnerinnen Paroli bieten, musste sich aber in allen drei Spielen nach einem Krimi geschlagen geben. Platz fünf ist für die Siegerin des ersten Turniers auf dieser Ebene nicht die erhoffte Platzierung. Trotzdem spielte Tjarks eine erfolgreiche Saison und ist jetzt urlaubsreif. (zg)

Themen Folgen