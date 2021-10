Bittere Niederlagen

Mindelzellerinnen zwei Mal 6:8

Die Tischtennisspielerinnen des SV Mindelzell suchen in der Bezirksoberliga weiterhin den Weg in die Erfolgsspur. Zweimal hintereinander kassierten sie nun 6:8-Niederlagen, insgesamt haben sie nun vier Mal in Folge verloren.

Im Heimspiel gegen den bisherigen Tabellenführer TSV Wertingen zeigten die Mindelzellerinnen eine kämpferisch gute Leistung und holten in der Endabrechnung sogar einen Satz mehr als die Gäste. Doch alle vier Fünf-Satz-Spiele wurden zu Wertinger Gunsten entschieden. Das 6:8 nach dreieinhalb Stunden Spielzeit war deshalb unglücklich. Für Mindelzell punktete das Doppel Glink/Prösel; in den Einzeln waren Kerstin Hofbaur drei Mal und Franziska Glink sowie Katharina Prösel je ein Mal erfolgreich.

Im Landkreis-Derby beim VfR Jettingen wollten es die Mindelzellerinnen nach diesem Erlebnis natürlich besser machen. Das Team startete mit Doppel-Erfolgen durch Hofbaur/Kerler und Prösel/Glink auch bestmöglich. Doch in den Einzeln hatten dann die Jettingerinnen meistens das bessere Ende für sich. Lediglich Kerstin Hofbaur präsentierte sich auf Mindelzeller Seite mit erneut drei Einzelsiegen in Topform. Klara Kerler erzielte den sechsten Punkt.

Ebenfalls eine Niederlage eingesteckt haben die Mindelzeller Männer in der Bezirksliga. Bei Post SV Augsburg III musste das Team aus beruflichen Gründen auf seine Nummer zwei, Nico Schneider, verzichten. Die Zeller kämpften trotz der Schwächung verbissen, hatten jedoch das Glück nicht auf ihrer Seite. Nach dem Doppelerfolg von Schneider/Dietmayer blieb Mindelzell durch Siege von Benjamin Schneider, Robin Hemmler und Noah Dietmayer bis zum 4:4 auf Augenhöhe. Danach gewannen die Postler fünf Spiele in Folge zum viel zu klaren 9:4 Endstand. SV-Kapitän Rudolf Rothermel kommentierte: „In Stammbesetzung wäre ein Sieg für uns möglich gewesen.“ (AZ)