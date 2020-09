vor 23 Min.

Tochter schlägt Vater

Wer beim Schützenverein Aichen am besten zielt

Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Schützen in Aichen ihre Regenten des Jahres 2020 im Sommer ermittelt. Mehr als 20 Teilnehmer fanden sich im Schützenheim ein und kämpften dort mit dem nötigen Abstand um den Sieg. Am Ende standen Tochter und Vater Ludwig nebeneinander auf dem Treppchen.

Helena Ludwig, die ein Jahr zuvor noch Brezenkönigin geworden war, kämpfte sich diesmal an die Spitze des Vereins. Der neue Vorsitzende Peter Smetana kürte die 22-Jährige zur neuen Königin und hängte ihr als Zeichen der Würde die blinkende Talerkette um. Sie hat die Liebe zum Schießsport wohl von ihrem Vater Roland geerbt, denn bereits als 13-Jährige griff sie erstmals zum Luftgewehr und nahm an Übungsabenden teil. In der Schützenklasse und in der Mannschaft schießt sie allerdings erst seit 2016. Wurstkönig wurde ihr Vater Roland Ludwig, der bereits fünfmal (2010, 2011, 2013, 2014 und 2015) Schützenkönig war. Brezenkönig ist Andreas Bergmiller, der ebenfalls als Urgestein der heimischen Schützen bezeichnet werden kann.

Einen Jugendkönig gibt es 2020 erneut nicht, da keine Nachwuchsschützen am Wettbewerb teilnahmen. (kk)

Festscheibe 1. Leopold Smetana, 2. Christian Smetana, 3. Andreas Bergmiller

Jahresmeister 1. Roland Ludwig, 2. Steffi Schedel, 3. Leopold Smetana.

Preisschießen 1. Peter Smetana, 2. Leopold Smetana, 3. Christian Smetana

