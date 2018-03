05:00 Uhr

Torreicher Abschluss für die Eisbären Lokalsport

Der ESV Burgau gewinnt mit einem 13:3-Sieg die „Goldene Ananas“ als Meister der Abstiegsrunde. In die Feier mischt sich auch Wehmut.

Von Uli Anhofer

Der ESV Burgau hat die Abstiegsrunde der Eishockey-Landesliga als Erster abgeschlossen. Zum Saisonfinale feierten die Eisbären einen 13:3 (3:2/3:0/7:1)-Sieg über den EHC Straubing. Damit holten sich die Markgräfler den inoffiziellen Titel des Abstiegsrundenmeisters. Dass man sich dafür auch nichts kaufen kann, bewiesen die Eisbären humorvoll: Die Spieler feierten diesen Erfolg gemeinsam mit den Zuschauern mit einer extra für diesen Anlass angefertigten „Goldenen Ananas“.

Um selbige auch tatsächlich zu gewinnen, musste gegen Absteiger Straubing ein hoher Sieg her. Denn in der Freitagspartie in Freising verlor ein Burgauer Rumpfkader ein lange Zeit offenes Spiel in der Verlängerung mit 2:3. Also mussten die Burgauer gegen Straubing mit mindestens fünf Treffern Differenz gewinnen, um den EV Dingolfing noch vom ersten Platz zu verdrängen. Zu Beginn der Partie sah es so aus, als ob dieser Fünf-Tore-Vorsprung schnell herausgeschossen sein sollte. Nach 13 Minuten führten die Burgauer mit 3:0. Doch dann schlichen sich einige Fehler ein und die Gäste kamen bis zur ersten Drittelpause auf 3:2 heran.

Drei Spieler verlassen den ESV Burgau

In den zweiten zwanzig Minuten kamen die Eisbären zu drei weiteren Treffern. Im Schlussabschnitt brachen bei den Niederbayern dann alle Dämme. Die Kraft bei den nur mit acht Feldspielern angereisten Straubingern ließ sichtlich nach und die Burgauer veranstalteten ein regelrechtes Scheibenschießen. Der Straubinger Schlussmann Tim Liedke verhinderte mit einigen tollen Paraden eine noch höhere Niederlage. Bei aller Zufriedenheit mit dem versöhnlichen Saisonabschluss schwang im letzten Spiel auch Wehmut mit. Gegen Straubing trugen Marco Ziegler, Jannik Arnold und Benjamin Arnold zum letzten Mal das Eisbärentrikot. Alle drei verlassen den ESV Burgau aus beruflichen Gründen.

Im Sommer wird sich der Verein nach Nachfolgern für das Trio umsehen. Das erklärte Ziel für die kommende Saison ist es, die Aufstiegsrunde zu erreichen. Ein Vorhaben, das die Burgauer in dieser Spielzeit nur knapp verpasst haben.

SE Freising – ESV Burgau 3:2 n. V. (1:1/1:1/0:0/1:0)

Tore 1:0 Anton Münzhuber (19.)1:1 Miroslav Skovira (19.), 2:1 Johannes Weyer (37.), 2:2 Benjamin Arnold (40.)

Strafzeiten Freising: 14 Minuten; Burgau: 20 Minuten

Zuschauer 135

ESV Burgau – EHC Straubing 13:3 (3:2/3:0/7:1)

Tore 1:0 Michal Rohacik (9.), 2:0 David Hornak (11.), 3:0 Benjamin Arnold (13.), 3:1 Patrick Thurner (16.), 3:2 Sebastian Gaul (18.), 4:2 Daniel Tsakalidis (23.), 5:2 Filip Rohacik (30.), 6:2 David Hornak (40.), 6:3 Jonas Penzkofer (46.), 7:3 Miroslav Skovira (47.), 8:3 Dennis Tausend (48.), 9:3 Michal Rohacik (49.), 10:3 David Hornak (53.), 11:3 Miroslav Skovira (54.), 12:3 Dennis Tausend (56.), 13:3 Miroslav Skovira (56.)

Strafzeiten Burgau: 12 Minuten; Straubing: 8 Minuten

Zuschauer 250

