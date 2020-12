16:27 Uhr

VfL Günzburg wartet weiter: Pause für 3. Liga im Handball verlängert

Die Handballer des VfL Günzburg um Torwart Dennis Mendle stecken weiter in der coronabedingten Pause.

Der DHB verlängert die Spielpause bis 31. Januar. Beim den Handballern des VfL Günzburg stellt sich die Frage: Kann die Saison überhaupt noch zu Ende gespielt werden?

Von Alexander Sing

Erneut hat der Deutsche Handballbund ( DHB) die Pause für den Spielbetrieb in der 3. Handball-Liga verlängert – dieses Mal bis 31. Januar. Der Verband reagiert damit auf die weiterhin unsichere Corona-Lage und das Trainingsverbot für zahlreiche Mannschaften. Damit ist eine reguläre Beendigung der Saison so gut wie ausgeschlossen. Spätestens Anfang Januar wolle man den Vereinen Vorschläge machen, wie weitergespielt werden kann.

Laut Torsten Zofka, Handball-Abteilungsleiter beim Drittligisten VfL Günzburg, sei in den Videokonferenzen mit dem DHB eine Einfachrunde favorisiert worden, in der die bereits gespielten Partien gewertet werden. Im Anschluss könnten dann in Playoffs bzw. Playdowns Auf- und Absteiger ermittelt werden. „Das setzt aber voraus, dass wir im Januar wieder trainieren können. Und ich persönlich habe Bedenken, dass die Lockerungen um Weihnachten die Zahlen wieder steigen lassen werden.“

Handball: VfL Günzburg wartet weiter auf Trainingserlaubnis

Zudem gebe es von der Staatsregierung weiter keine Auskunft über den Status des Drittliga-Handballs in Bayern. Während in anderen Bundesländern Trainings- und sogar Spielbetrieb erlaubt sind, müssen die Günzburger sich derzeit individuell fit halten. Sollte es irgendwann grünes Licht geben, stehe eine Teststrategie für den Spielbetrieb bereit, heißt es vom DHB.

