vor 60 Min.

Wiesenbacher Mountainbiker sind in Bayern vorne mit dabei Lokalsport

Luca Binnig fährt beim Rennen in Waldaschaff dank einer Energieleistung seinen ersten Bayernligasieg ein.

Die Wiesenbacher Mountainbiker befinden sich derzeit mitten in der Rennsaison und konnten auch die letzten Wochen beachtliche Erfolge auf bayerischer Ebene einfahren. Beim 4. Lauf der MTB-Bayernliga in Deggendorf fuhr Janik Eifler ein top Rennen.

In einem spannenden U19 Wettkampf wurde er zunächst nach halber Renndistanz von einem Hinterraddefekt ausgebremst. Nach einer tollen Aufholjagd landete Janik Eifler auf dem starken 2. Platz. Weniger Glück hatte Luca Binnig im Rennen der U15. Ebenfalls auf Rang zwei liegend, stürzte er in einer technischen Passage, verlor so einige Plätze und handelte sich zudem ein technisches Problem ein. Im Ziel reichte es schließlich zu einem guten siebten Rang.

Jannik Dietrich fuhr ein konstantes Rennen und landete auf einem soliden 12. Platz. Besser lief es dann beim nächsten Rennen der MTB-Bayernliga im unterfränkischen Waldaschaff. Bereits im ersten Rennen der U9 Kids konnte Jan Binnig den ersten Sieg einfahren. Mit Rundenbestzeit in der letzten Runde schloss er zum Führenden auf und konnte diesen im Zielsprint hauchdünn distanzieren. Als nächster Wiesenbacher Starter ging Jannik Dietrich ins Rennen der U13. Nach gutem Start konnte er im Tempo der Spitzengruppe nicht ganz mithalten. Dennoch fuhr er ein gutes Rennen und positionierte sich mit dem 9. Platz in den Top Ten. Voll motiviert aufgrund seines Patzers von Deggendorf ging Luca Binnig als einer der Mitfavoriten in der U15 an die Startlinie. Diese mussten bereits die große Runde der Elitefahrer mit rund 5 Kilometern und 160 Höhenmetern zweimal bewältigen.

Gleich vom Start weg bestimmte Binnig gemeinsam mit zwei anderen Fahrern das Renngeschehen. Diese Spitzengruppe sprengte mit einer Tempoverschärfung am ersten langen Anstieg das Feld, sodass diese Dreiergruppe die Podestplätze unter sich ausmachte. Als in der letzten Abfahrt einer der Mitkonkurrenten abreißen lassen musste, bog Luca Binnig gemeinsam mit dem Gesamtführenden der Bayernliga, Jan Eichinger vom RSV Grafenau, auf das steil ansteigende Zielgelände ein. Mit einer Energieleistung konnte Luca Binnig die Attacke seines Kontrahenten abwehren und fuhr seinen ersten Bayernligasieg ein. Julian Bosch ging Aufgrund von Abiturvorbereitungen und einer ausgestandenen Erkrankung ohne große Erwartungen ins stark besetzte Eliterennen. Der Trainingsrückstand machte sich natürlich bemerkbar, sodass für Bosch ein akzeptabler 11. Platz heraussprang.

Bereits am kommenden Wochenende steht der nächste Termin im Rennkalender der Wiesenbacher Radsportler. In Wildpoldsried bei Kempten werden die nächsten Läufe der Bayernliga sowie dem Allgäu Kids Cup ausgetragen. (zg)

