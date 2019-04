vor 8 Min.

Zwei Dreifachsieger in Nattenhausen

Schützenverein ehrt seine Könige und Vereinsmeister

Zwei Dreifachsieger gab es beim Schützenverein Nattenhausen in der mit der Preisverteilung zu Ende gegangenen Schießsaison. Lorenz Keller wurde nicht nur neuer Schützenkönig bei den Erwachsenen, er siegte auch in der Seniorenklasse bei der Vereinsmeisterschaft und in der Kategorie Jahresmeister. Das gleiche Kunststück gelang Milena Konrad. Sie wurde Schützenkönigin bei der Jugend und holte sich auch den Vereinsmeister- sowie Jahresmeister-Titel. (tho)

VereinsmeisterSchützen 1. Martin Keller (379 Ringe), 2. Helmut Waldvogel (374), 3. Alexander Waldvogel (368) Senioren 1. Lorenz Keller (183), 2. Peter Weber (178), 3. Christine Wank (122) Damen 1. Eva Konrad (374), 2. Teresa Konrad (372), 3. Rebekka Lindermüller (366) Schüler 1. Adrian Konrad (150), 2. Leon Milz (148), 3. Maximilian Wank (132) Jugend 1. Milena Konrad (377 Ringe), 2. Vanessa Konrad (375), 3. Leonie Blösch (364)

Jahresmeister (Durchschnitt der besten fünf Serien über das ganze Jahr) Schützen 1. Alexander Waldvogel (374,60), 2. Martin Keller (372,80), 3. Helmut Waldvogel (367, 00) Senioren 1. Lorenz Keller (183,60), 2. Peter Weber (176,00), 3. Marianne Waldvogel (166,20) Damen 1. Teresa Konrad (368,00), 2. Eva Konrad (363,00), 3. Rebekka Lindermüller (343,50) Schüler 1. Franziska Konrad (176,80), 2. Barbara Gänzer (170,40), 3. Simon Blösch (161,80) Jugend 1. Milena Konrad (368,20), 2. Vanessa Konrad (366,40) 3. Leonie Blösch (365,20)

