Jettingen strebt nach drei Punkten, Günzburg stemmt sich gegen Abstieg

In der Fußball-Bezirksliga Nord treten der FC Günzburg und der VfR Jettingen am Sonntag an. Der TSV Ziemetshausen wird bereits am Freitagabend beim SV Wörnitzstein-Berg spielen. Der VfR Jettingen verpasste es am vergangenen Sonntag zum zweiten Mal in Folge, den Ausrutscher des TSV Gersthofen auszunutzen und auf Rang zwei der Tabelle zu springen. Gegen den TSV Haunstetten soll nach zwei Unentschieden wieder ein Dreier her. Der FC Günzburg geht nach dem Rückzug von Trainer Robert Nan mit Maximilian Lamatsch in die restlichen Partien der Runde. Am Sonntag sind die Kreisstädter zu Gast beim VfL Ecknach.

