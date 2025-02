Blasrohrschießen boomt: Premiere der Bayerischen Meisterschaften

Viele schmunzeln zunächst, wenn sie vom Blasrohrschießen hören, doch sobald sie es einmal ausprobieren, entdecken sie eine Sportart, die nicht nur viel Spaß macht, sondern auch die Konzentration und das Lungenvolumen fördert.

Die Zielscheiben für Kinder bis zehn Jahre stehen in fünf Metern Entfernung, für alle anderen Schützen beträgt die Distanz sieben Meter. Für einen Wettkampf sind 60 Schüsse abzugeben. Für jeweils sechs Pfeile hat der Schütze drei Minuten Zeit. Da jeder Schütze seine erzielten Ringe selbst zusammenzählen muss, wird gleichzeitig das Kopfrechnen trainiert – natürlich ohne Taschenrechner.

Drei teilnehmende Kinder aus Burgau. Foto: Margot Schenkel

Die Sportart erfreut sich immer größerer Beliebtheit, und so fanden am Wochenende die ersten Bayerischen Meisterschaften im Blasrohrschießen auf der Olympia-Schießanlage in München statt. Die meisten Schützen stellte der Bezirk Mittelfranken mit 93 Anmeldungen, gefolgt von Unterfranken mit 59 und Oberbayern mit 39 gemeldeten Schützen. Auch im Bezirk Schwaben gewinnt das Blasrohrschießen zunehmend an Anklang – dort waren 34 Starter gemeldet.

Meisterschaften im Blasrohrschießen in München: Erfolge für Bubesheim und Burgau

Aus dem Gau Günzburg nahm der SV „Gut Glück“ Bubesheim mit sechs Personen an den Meisterschaften teil. Die beste Platzierung gelang Michaela Lübcke, die mit 541 Ringen den neunten Platz bei den Damen belegte. Ebenso erreichte Hannibal Müller mit 490 Ringen Platz neun in der Kategorie Schüler III. Auch der SV Wasserburg war mit einem Starter vertreten. Für den Sportschützengau 704 Burgau traten zwei Schützen bei der Meisterschaft an. Die beste Platzierung erreichte Degen Malia, die mit 476 Ringen in der Kategorie Schüler III den neunten Platz belegte.

Der Schützenverein Jettingen war ebenfalls mit zwei Teilnehmern vertreten. Margot Schenkel sicherte sich mit 461 Ringen den zweiten Platz bei den Damen V. (AZ)