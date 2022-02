Talent und Training

Lorenz Frieder gewinnt Silber

Lorenz Frieder vom BSC Hohenraunau ist bayerischer Vizemeister im Compound-Bogenschießen der Schüler. Nach einem packenden Duell musste er sich nur Moritz Simon von der VSG Landau knapp geschlagen geben.

Während des kompletten Wettkampfs, der unter Corona-Auflagen auf der Olympia-Anlage in Garching-Hochbrück ausgetragen wurde, zeigte sich Frieder als leistungsstarker und nervenstarker Schütze. Runde für Runde schenkten sich die beiden Favoriten nichts. Nach der Halbzeit stand es 271 zu 267 für Moritz. Frieder ließ aber nicht locker und so tauschten die Kontrahenten in der zweiten Hälfte der Meisterschaft immer wieder die Führung. Um zwei Ringe ging es bei den letzten Pfeilen der Konkurrenz. Dann stand das Ergebnis fest. Frieder wurde mit 535 von 600 möglichen Ringen Zweiter.

Insgesamt nahmen nur sechs Compound-Schüler am Wettbewerb teil. Moritz Simon gewann mit 536 Ringen, der Abstand der beiden Topschützen zum Dritten, Dominik Rosner (FC Puchheim, 484), war schon sehr deutlich.

Der Erfolg von Lorenz Frieder kommt nicht von ungefähr. Nach Vereinsangaben ist es zu allererst Ausdruck seines Trainingsfleißes. Der 14-Jährige nutzt dem Vernehmen nach jede Möglichkeit, um sich unter seinem Trainer, dem früheren Deutschen Meister Thomas Schneider, technisch und mental zu entwickeln. (AZ)