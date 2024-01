Breitensport

BLSV-Neujahrsempfang: 44.000 Aktive im Landkreis Günzburg in Sportvereinen

Plus Erstmals seit 2020 fand wieder eine Ehrung erfolgreicher Sportler im Rahmen des BLSV-Neujahrsempfangs in Krumbach statt. Der Amateursport steht vor Herausforderungen.

Von Thomas Niedermair

Beim Neujahrsempfang des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) im Saal des Gasthofs Munding in Krumbach erinnerte der Kreisvorsitzende Fritz Birkner an die besonderen Herausforderungen, vor welche die Sportvereine in den vergangenen Jahren gestellt wurden. Viel sei allen dabei abverlangt worden, aber „im Endergebnis haben Vereine und Sportler diese schwierige Zeit hervorragend gemeistert.“ Insgesamt könne der bayerische Sport derzeit 4,7 Millionen Aktive vorweisen. „Dies ist der höchste Mitgliederstand, seit es den BLSV gibt“, betonte Birkner. Auch der Landkreis Günzburg liege dabei mit seinen aktuell über 44.000 aktiven Mitgliedern in 125 Vereinen gut im Rennen.

Nach Corona: Auch Sportvereine haben "Fachkräftemangel"

Weniger erfreulich, so der Vorsitzende des Sportkreises Günzburg, sei die Tatsache, dass nicht selten „händeringend nach qualifizierten Übungsleitern gesucht wird.“ Fritz Birkner, der beim Neujahrsempfang den BLSV-Ehrenvorsitzenden Lorenz Steinle und Andrea Högel, die Sportbeauftragte des Landkreises Günzburg, willkommen hieß, betonte in seiner Begrüßungsrede, dass „der Bayerische Sport auch seine Funktionäre entsprechend ehren möchte“. Da man bei den Ehrungen aber in der Warteschlange sei, „werden wir die anstehenden Ehrungen im Rahmen des Landkreislaufes durchführen“. Diese beliebte Traditionsveranstaltung, an der sich Menschen aller Altersschichten beteiligen, wird am 29. Juni in Mindelzell stattfinden.

