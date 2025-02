Marco Laure aus Breitenthal neu im Motorsport Team Germany 2025

Der 14 Jahre alte Trial-Sportler Marco Laure aus Breitenthal zählt zu den sieben vielversprechenden Neuzugängen im Motorsport Team Germany 2025. Mit seiner Aufnahme in das renommierte Förderprogramm der ADAC Stiftung Sport und des DMSB erhält er gezielte Unterstützung für seine motorsportliche Entwicklung. Neben finanzieller Förderung profitiert Laure von Trainings in den Bereichen Fitness, Mentaltraining, Medienarbeit und Fahrzeugtechnik. Durch die Aufnahme in das Motorsport-Team Germany bekommt Marco Laure die Chance, seine Karriere auf internationalem Niveau weiter voranzutreiben und sich als Nachwuchshoffnung im Trial-Sport zu etablieren. Ab diesem Jahr gehört Laure nun zu den 27 hoffnungsvollsten Motorsportlern Deutschlands. Der Teenager wird heuer für Deutschland an der Weltmeisterschaft sowie Europameisterschaft teilnehmen. National fährt Laure in der Deutschen Meisterschaft für den MC Augsburg.

Marco Laure aus Breitenthal: Hoffnungsträger im Trial-Sport für Team Germany

Trial-Motorsport ist eine besondere Disziplin des Motorradsports, bei der es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Geschicklichkeit, Balance und Präzision geht. Die Fahrer müssen mit ihren Motorrädern anspruchsvolle Hindernisparcours bewältigen, die aus Felsen, Baumstämmen, Steilhängen oder künstlichen Konstruktionen bestehen. Dabei dürfen sie weder den Boden mit den Füßen berühren noch das Gleichgewicht verlieren. Trial-Bikes sind speziell für diese Disziplin konzipiert: Sie sind leicht, haben keine Sitzbank und ermöglichen maximale Kontrolle. Diese Sportart erfordert höchste Konzentration, Körperbeherrschung und eine ausgefeilte Technik, um die Herausforderungen mit möglichst wenigen Fehlern zu meistern.