Showdown im Krumbacher Schulzentrum: Derbykracher zum Saisonfinale in der BOL

Wenn am Samstagabend um 19.30 Uhr der Anpfiff in der Sporthalle des Krumbacher Schulzentrums ertönt, erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein echtes Handball-Highlight zum Saisonende. Der TSV Niederraunau trifft im Landkreis-Derby auf den VfL Günzburg II – und obwohl sportlich keine Auf- oder Abstiegsentscheidung mehr aussteht, steht für beide Teams viel auf dem Spiel: Prestige, Emotion und der perfekte Schlusspunkt einer ereignisreichen Saison.

Für den TSV Niederraunau ist der dritte Tabellenplatz bereits gesichert. Nach dem geplatzten Traum vom direkten Wiederaufstieg, der vor allem durch eine Verletzungsserie – darunter der langwierige Ausfall von Top-Torschütze Moritz Kornegger – verhindert wurde, will sich das Team von Trainer Ferit Celik mit einem Heimsieg in die Sommerpause verabschieden. Sechs Spiele in Folge blieben die Raunauer zuletzt ungeschlagen und präsentierten sich trotz personeller Engpässe im Rückraum in starker Form.

Die Gäste aus Günzburg reisen mit breiter Brust an: Als Aufsteiger hat sich die zweite Mannschaft des VfL mehr als nur achtbar geschlagen. Sieben Siege aus den letzten acht Spielen katapultierten das Team von Raphael Groß und Pascal Buck auf einen beachtlichen vierten Rang – eine starke Bilanz für die erste Bezirksoberliga-Saison. Auch das Hinspiel Anfang des Jahres war ein echter Leckerbissen für Handballfreunde: Günzburg führte lange, musste sich am Ende jedoch mit 34:32 knapp geschlagen geben. Eine Revanche ist nun das klare Ziel.

Handball in der Bezirksoberliga: Dankeschön an die treuen Fans

„Was gibt es Schöneres, als eine so erfolgreiche Saison mit einem Derby zu beenden?“, fragt das Günzburger Trainergespann rhetorisch. Besonders emotional wird der Abend für Routinier Christian Frey, der sein letztes aktives Herrenspiel bestreitet und von seinem Team mit einem Derbysieg verabschiedet werden soll.

Neben der sportlichen Brisanz setzen beide Vereine auch auf die Unterstützung von den Rängen. Schon das Hinspiel lockte eine rekordverdächtige Kulisse in die Rebayhalle – und auch dieses Mal soll die Halle beben. Als Dankeschön für die Treue der Fans gibt es nach Abpfiff Freigetränke und Semmeln für alle Zuschauer. (wolo, AZ)

