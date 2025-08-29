Günzburg erwartet Ziemetshausen zum Schlagabtausch im Auwaldstadion

Schon am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga West kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Absteiger aus der Fußball-Bezirksliga Schwaben. Am Samstag um 15.30 Uhr stehen sich im Günzburger Auwaldstadion der FC Günzburg und der TSV Ziemetshausen gegenüber. In der vergangenen Saison endeten die Duelle jeweils mit Auswärtssiegen. Am 10. August gewann Ziemetshausen in Günzburg mit 3:1 und das Rückspiel am 17. November entschieden die Kreisstädter mit 2:1 für sich. Doch auch diese drei Punkte brachten am Saisonende nichts. Der FCG stieg letztendlich sang- und klanglos aus der Bezirksliga ab.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86473 Ziemetshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auwaldstadion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis