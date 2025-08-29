Icon Menü
FC Günzburg trifft auf TSV Ziemetshausen: Spannung im Absteiger-Duell in der Kreisliga West

Fußball

Günzburg erwartet Ziemetshausen zum Schlagabtausch im Auwaldstadion

Die beiden Bezirksligaabsteiger Günzburg und Ziemetshausen treffen am Samstag aufeinander. Beide Teams haben zum Saisonauftakt Lehrgeld gezahlt.
Von Uli Anhofer
    Zuletzt haben sich Günzburg (blaue Trikots) und Ziemetshausen in der Fußball-Bezirksliga gemessen. Am Samstag treffen die zwei großen Namen der Kreisliga West aufeinander.
    Zuletzt haben sich Günzburg (blaue Trikots) und Ziemetshausen in der Fußball-Bezirksliga gemessen. Am Samstag treffen die zwei großen Namen der Kreisliga West aufeinander. Foto: Ernst Mayer

    Schon am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga West kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Absteiger aus der Fußball-Bezirksliga Schwaben. Am Samstag um 15.30 Uhr stehen sich im Günzburger Auwaldstadion der FC Günzburg und der TSV Ziemetshausen gegenüber. In der vergangenen Saison endeten die Duelle jeweils mit Auswärtssiegen. Am 10. August gewann Ziemetshausen in Günzburg mit 3:1 und das Rückspiel am 17. November entschieden die Kreisstädter mit 2:1 für sich. Doch auch diese drei Punkte brachten am Saisonende nichts. Der FCG stieg letztendlich sang- und klanglos aus der Bezirksliga ab.

