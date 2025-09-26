Aufbruch im Auwaldstadion: FC Günzburg will Trendwende schaffen

Sein drittes Heimspiel der Saison 25/26 bestreitet Fußball-Kreisligist FC Günzburg am Samstag. Ab 15.30 Uhr ist der SV Neuburg/Kammel im Auwaldstadion zu Gast. Bisher haben die Günzburger ihre beiden Heimspiele verloren. Gegen den TSV Ziemetshausen gab es ein empfindliches 0:4, und gegen den SC Bubesheim verloren die Kreisstädter knapp mit 1:2. Insgesamt hat der FCG bisher viermal verloren und eine Partie gewonnen. Am 7. September gewann der Bezirksligaabsteiger 3:2 beim SC Altenmünster.

