Nordic-Walking-Tour: Freihalden feiert Jubiläum

Die Nordic-Walking-Tour Günzburg geht in ihren Schlussspurt. Am fünften Walking-Tag laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstag, 20, September, in und um Freihalden.

Die Tour durch den Landkreis besteht aus insgesamt sechs Etappen, die über das ganze Jahr verteilt stattfinden. Läuferinnen und Läufer melden sich für ihren Verein bei der Tour an und sammeln an den jeweiligen Lauftagen Kilometer. Die Zeit wird dabei nicht gemessen, es zählt nur die zurückgelegte Distanz.

Läufer sammeln Kilometer für ihre Vereine

Die gelaufenen Kilometer aller Läuferinnen und Läufern eines Vereines werden zusammengerechnet und ergeben dann das Gesamtergebnis des Vereins. Vorne liegt nach den bisher absolvierten vier Läufen die SG Reisenburg-Leinheim mit 1572 Kilometern, knapp vor dem TSV Behlingen-Ried mit 1554 Kilometer. Platz drei belegt der FC Ebershausen mit 1162 Kilometern.

Bei dem Lauftag in Freihalden, der in diesem Jahr bereits zum 20. Mal stattfindet, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrem Verein nun weitere Kilometer erlaufen. Und auch für besonders engagierte Teilnehmende kann sich der Lauf lohnen: Die Sportlerinnen und Sportler, die fünf oder sechs Mal bei einer Veranstaltung der Nordic-Walking-Tour 2025 mitlaufen, nehmen am Ende an einer Verlosung von Sachpreisen sowie Freikarten für die Tour im kommenden Jahr teil.

Anmeldung bis 18. September 2025 möglich

In Freihalden steht am Samstag eine Strecke mit einer Distanz von acht und eine mit 16 Kilometern zur Auswahl. Die zwei Routen führen überwiegend auf Waldwegen durch den Naturpark Augsburg Westliche Wälder und den Scheppacher Forst. Gestartet wird für beide Längen am Sportheim in Freihalden. Der Lauf auf der längeren Strecke startet um 10 Uhr, für die kürzere Strecke fällt der Startschuss eine halbe Stunde später um 10.30 Uhr.

Für die nötige Stärkung nach dem Lauf steht gegen eine Gebühr ein Kuchen- und Nudelbuffet bereit. Im Sportheim besteht zudem eine Duschmöglichkeit. Eine Anmeldung ist bei Sport Bigelmayr bis Donnerstag, 18. September, unter der Telefonnummer 08225/1395 oder per Mail an info@sport-bigelmayr.de möglich. Die Startgebühr beträgt für die 16-Kilometer-Strecke acht Euro, für acht Kilometer sechs Euro und bei Nachmeldungen zusätzlich zwei Euro.