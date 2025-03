1:3 gegen Thannhausen: Scheppach steckt im Tabellenkeller fest

Der SV Scheppach kann zuhause einfach nicht gewinnen. Auch im neunten Anlauf gab es keinen Dreier. Nicht einmal einen Punkt konnte der Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga am Sonntag bejubeln. Die Gäste von der TSG Thannhausen nahmen beim 1:3 die Punkte mit nach Hause. Nicht im Kader der Scheppacher stand Kapitän Daniel Ungar. Der SV Scheppach steht in der Tabelle weiterhin über dem Strich, der den Nichtabstiegsplatz von einem Relegationsplatz trennt.

