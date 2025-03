Abstiegskampf und Titelrennen: Bezirksligisten vor entscheidenden Partien

Nach dem Erfolgserlebnis gegen den BC Rinnenthal am vergangenen Samstag steht für den Letzten der Fußball-Bezirksliga Nord, den FC Günzburg, am Sonntag eine Herkules-Aufgabe an. Die Kreisstädter sind dann nämlich zu Gast bei Spitzenreiter TSV Hollenbach. Ebenfalls auswärts ran muss der TSV Ziemetshausen, der nach der Winterpause noch nicht punkten konnte. Die Zusamtaler sind am Sonntag zu Gast beim BC Rinnenthal. Heimrecht hat der VfR Jettingen, ebenfalls am Sonntag. Auf dem Sportgelände am Schindbühel gibt dann der SC Griesbeckerzell seine Visitenkarte ab.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abstiegskampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis