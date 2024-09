Der SV Neuburg bleibt auch nach dem fünften Spiel der Saison 24/25 unbesiegt. Der Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga West gewann an diesem Sonntag, 8. September, auf eigenem Terrain gegen den TSV Offingen 3:2 und kletterte damit gar an die Tabellenspitze.

Uli Anhofer