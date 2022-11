Auswärtssieg: Der TSV Ziemetshausen ist jetzt einfach nur erleichtert

Plus Der TSV Ziemetshausen gewinnt das Kellerduell der Fußball-Bezirksliga Süd und weiß jetzt wieder, wie sich Gewinnen anfühlt.

Der TSV Ziemetshausen hat das Siegen doch noch nicht verlernt. Nach Wochen voller sportlicher Rückschläge hat der Fußball-Bezirksligist nun das Kellerduell beim SVO Germaringen 2:1 (0:0) gewonnen. Zum Aufatmen ist es noch viel zu früh für das Team von Trainer Sven Müller, aber dieses wichtige und kräftige Lebenszeichen sollte dem Team Zuversicht geben.