Bezirksliga-Rückrunde startet: Günzburg und Jettingen am Sonntag gefordert

Zwei der drei Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis Günzburg starten an diesem Sonntag in ihre ersten Punktspiele des Jahres 2025. Der FC Günzburg empfängt um 15 Uhr den TSV Gersthofen, während der VfR Jettingen zur selben Zeit den VfL Ecknach erwartet. Dieses Spiel beginnt um 14 Uhr. Der dritte Vertreter im schwäbischen Oberhaus, der TSV Ziemetshausen, greift erst am 16. März ins Geschehen ein. Dann steht direkt ein brisantes Duell an: Die Ziemetshauser gastieren beim Lokalrivalen TSV Dinkelscherben.Vor dem Start der Rückrunde haben wir mit Vertretern aller drei Landkreis-Mannschaften über ihre Vorbereitung gesprochen.

