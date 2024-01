Fußball

15:52 Uhr

Bezirksliga: Sven Müller übernimmt im Sommer beim FC Günzburg

Plus Ziemetshausens Ex-Trainer Sven Müller folgt im Sommer auf Christoph Bronnhuber. Wie der Vereinspräsident des FC Günzburg die Entscheidung begründet.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Nachdem Spielertrainer Christoph Bronnhuber den Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg im Sommer auf eigenen Wunsch verlässt (wir berichteten), suchte der Verein nach einem Nachfolger. Und der FC ist wenige Tage, nachdem Bronnhuber bekannt gegeben hatte, zurück zu seinen Heimatverein SV Aislingen zu wechseln, fündig geworden. Sven Müller, zuletzt Trainer beim West-Kreisligisten TSV Ziemetshausen, wird in der kommenden Saison in Günzburg übernehmen. Das hat der Fußballclub gegenüber unserer Redaktion bestätigt.

FC-Günzburg-Präsident Günter Renz lobt neuen Trainer Sven Müller

Vereinspräsident Günter Renz sagt, die Kontaktaufnahme habe sich einfach ergeben. „Man kennt sich in der Branche, Sven hat einen guten Ruf. Wir wollen die Trainerposition gleichwertig besetzen.“ Beide Seiten hätten übereinstimmende Vorstellungen. „Wir streben eine längerfristige Zusammenarbeit an“, sagt Renz und verweist, dass der im Sommer scheidende Trainer Bronnhuber dann sechs Jahre in Günzburg tätig gewesen sein wird. Man sei sehr zufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit. Auch in der kommenden Spielzeit werde das Ziel Klassenerhalt lauten, so der FC-Präsident. „Es steht in nächster Zeit ein altersbedingter Umbruch an.“ Warum fiel die Wahl auf Sven Müller? Renz sagt, der Verein sei mit seinen Trainern immer durch dick und dünn gegangen. Man suche nur Trainer aus, die „zu uns und zur Mannschaft passen“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen