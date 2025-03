Bezirksliga-Trio aus dem Landkreis Günzburg hat Heimrecht

Die drei Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis Günzburg stehen an diesem Wochenende allesamt vor Heimspielen. Der FC Günzburg erwartet am Samstag den BC Rinnenthal, Ziemetshausen empfängt am Sonntag den FC Stätzling, und der VfR Jettingen hat, ebenfalls am Sonntag, Heimrecht gegen den FC Horgau. Die Begegnung in Jettingen wird um 15 Uhr angepfiffen, ursprünglich war die Partie auf 14 Uhr angesetzt worden.

