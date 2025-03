Bezirksliga: Ziemetshausen trifft im Derby auf Dinkelscherben

Nachdem am vergangenen Wochenende schon die beiden Fußball-Bezirksligisten VfR Jettingen und FC Günzburg Nachholspiele absolvierten, greift am Sonntag auch der TSV Ziemetshausen ins Geschehen ein. Und das erste Pflichtspiel nach der Winterpause hat es für das Team von Trainer Benjamin König gleich in sich. Denn am Sonntagnachmittag steht das Derby beim TSV Dinkelscherben auf dem Spielplan. Die Günzburger sind in Stätzling gefordert und der VfR Jettingen tritt zum Spitzenspiel beim TSV Nördlingen II an.

