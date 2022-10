Fußball

17:55 Uhr

Chefs der Fußball-Kreisligisten glauben an die TSG Thannhausen

4:0 schlug die TSG Thannhausen den TSV Balzhausen in der Kreisliga-Vorrunde. Gäste-Abteilungsleiter Stefan Leitenmaier (rechts) gratuliert dem Coach des Siegers, Rainer Amann.

Plus Als Spitzenreiter startet die TSG Thannhausen in die Rückrunde der Fußball-Kreisliga West. Wenn die Experten Recht behalten, wird das Team auch den Titel holen.

Von Uli Anhofer

In der Fußball-Kreisliga West sind zum Ende der Vorrunde bisher 90 Partien ausgetragen worden. Nur die Begegnung zwischen dem SV Mindelzell und der TSG Thannhausen ist ausgefallen. Das Derby wird nun am Dienstag, 1. November (Allerheiligen) um 14.30 Uhr nachgeholt – mit getauschtem Heimrecht und deshalb im Mindelstadion. Vorab, am Wochenende 29./30. Oktober, beginnt die Rückrunde. Unsere Redaktion hat mit vier Spartenchefs über das Erlebte und ihre Erwartungen für den weiteren Saisonverlauf gesprochen. Zu Wort kommen Stephan Leitenmaier (TSV Balzhausen), Thomas Gornig (SpVgg Wiesenbach), Manfred Schuster (TSV Offingen) und Dominik Tausch (SG Reisensburg-Leinheim).

