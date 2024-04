Fußball

18:52 Uhr

Das Spiel der letzten Hoffnung für die SpVgg Krumbach und den VfR Jettingen II

Plus Der Verlierer des Kreisliga-Kellergipfels steigt höchstwahrscheinlich ab. Nach vielen Misserfolgen suchen beide Seiten ihr Glück inzwischen mit neuen Trainern.

Von Uli Anhofer

Ein extrem wichtiges Kellerduell steht in der Fußball-Kreisliga West auf dem Spielplan. Der Verlierer der Partie zwischen der SpVgg Krumbach und dem VfR Jettingen II muss mit großer Wahrscheinlichkeit in der kommenden Spielzeit in der Fußball-Kreisklasse antreten. Anpfiff zum Abstiegsknaller ist am Sonntag, 28. April, um 15 Uhr.

Nur wenige Punkte gesammelt

Krumbach ist Tabellenletzter und hat nach 20 absolvierten Partien ganze elf Zähler gesammelt, der VfR Jettingen II ist bisher 22 Mal angetreten und kommt auf eine Bilanz von 13 Punkten. Das bringt ihm aktuell den vorletzten Platz ein - und auch der führt am Ende der Runde schnurstracks nach unten.

